Italia Nostra su viale Colombo a Fucecchio: "Ripristinare il viale alberato"

Il Gruppo d'Intervento Giuridico (GRIG), insieme al Consiglio Direttivo di Italia Nostra Medio Valdarno Inferiore, lancia un allarme sul futuro delle alberature del viale Colombo a Fucecchio. Nel comunicato sottolineano come i numerosi abbattimenti già effettuati per la realizzazione della pista ciclopedonale abbiano "fortemente alterato il paesaggio", e chiedono che eventuali tagli siano limitati agli alberi malati, con sostituzioni tempestive. Il messaggio principale è chiaro: tutelare e ripristinare il viale alberato è essenziale non solo per la salvaguardia del patrimonio naturale e paesaggistico, ma anche per il benessere della comunità, la salute pubblica e la qualità urbana.

La nota integrale

"L’associazione GRIG (Gruppo d’Intervento Giuridico) ha segnalato in un comunicato che le alberature del viale Colombo di Fucecchio saranno a breve interessate da ulteriori abbattimenti.

Una sospensione per evitare danni alle nidificazioni in corso sarebbe meglio di niente, ma sempre poca cosa se poi gli abbattimenti venissero effettuati. I molti compiuti, per consentire la realizzazione della pista ciclopedonale, aggiunti alle estirpazioni precedenti hanno fortemente alterato il viale, di cui l’ininterrotta sequenza di platani era parte integrante e connotato caratteristico del paesaggio tra Fucecchio e Ponte a Cappiano.

Non sappiamo se gli abbattimenti riguardino platani affetti da patologie, da esporli al rischio di distacchi e cadute. Venga la sostituzione di alberi malati. Ma che si verifichi davvero e presto. Sinora non vi è stata nessuna nuova messa a dimora.

Esiste un ‘piano’, o anche solo un proposito, un interesse per il viale alberato, da Fucecchio a Ponte a Cappiano?

Tagliare gli alberi comporta:

Aumento della temperatura e dell'effetto isola di calore. Gli alberi abbassano la temperatura urbana tramite l'evapotraspirazione, offrendo un'alternativa naturale all'aria condizionata a al dispendio dei consumi elettrici;

Aumento dei rischi per la salute: l’incremento della temperatura e il mancato assorbimento degli inquinanti aerei è sfavorevole, non solo della popolazione anziana;

Perdite sociali: gli alberi migliorano il benessere psicofisico dei cittadini e aumentano il valore degli immobili.

Le alberature dei viali sono un bene prezioso. Che si eviti di perdere quello che resta e si agisca per ripristinare il viale Colombo tutto alberato".

Il Consiglio Direttivo di Italia Nostra MVI