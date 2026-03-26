A Orto San Frediano la giornata dedicata al lampredotto

Crostone con lampredotto e fagioli, lampredotto in zimino, lampredotto con carciofi, penne al ragù di lampredotto. E naturalmente non mancherà il classico panino al lampredotto, preparato secondo tradizione.

È il cuore di LampredOrto 2026, in programma sabato 28 marzo, dalle ore 10 alle 23 all’Orto San Frediano, in Oltrarno. L’evento, a ingresso libero, si inserisce nel programma della Settimana del Fiorentino, promossa dal Comune di Firenze, e arriva al suo secondo anno consecutivo, dopo il successo della prima edizione che ha portato all’Orto oltre 800 persone.

Per l’occasione è prevista l’apertura straordinaria al pubblico dell’Orto San Frediano, un giardino di oltre 3.500 metri quadrati, nascosto tra le strade di uno dei quartieri più autentici di Firenze. Uno spazio verde riscoperto e restituito alla città, che per un giorno diventa accessibile a tutti e si trasforma in un luogo di incontro e festa.

“LampredOrto – spiegano gli organizzatori – nasce con l’idea di dedicare un’intera giornata a un piatto che, più di tanti altri, fa parte dell’anima popolare di Firenze. Il lampredotto non è solo qualcosa da mangiare: è un rito cittadino. Farlo vivere dentro uno spazio come l’Orto San Frediano, normalmente non accessibile in questo modo, significa offrire ai fiorentini un’esperienza che unisce tradizione, luogo e atmosfera. Dopo la prima edizione, abbiamo capito che c’era voglia di un appuntamento così: aperto, popolare, vero”.

A partire dalle ore 18, spazio all’aperitivo, tra vino, lampredotto e musica, con l’Orto San Frediano che si trasforma in un punto di ritrovo per vivere il sabato sera in modo semplice e autentico.

Fonte: Ufficio stampa