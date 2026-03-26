Agricoltura e giovani, Cia Toscana: "Solo il 7% è under 40, per 1 azienda su 2 non c'è ricambio"

L’agricoltura non è roba per giovani. Se in Europa sono il 12% i titolari di aziende agricole con meno di 40 anni, in Italia sono l’8%, un dato che scende ancora, al 7% in Toscana. Solo il 16,34%, addirittura, hanno meno di 50 anni; di contro, oltre un terzo supera i 65 anni di età. Sempre in Toscana, oltre 1 azienda agricola su 2 (il 52,3%) evidenzia che non ha un ricambio in azienda, ovvero quando il titolare decide di andare in pensione, l’azienda sarà costretta a chiudere; mentre il 47,7% dichiara di avere un ricambio (figlio, nipote).

Dati che emergono da un’indagine di Cia Toscana (realizzata su un campione rappresentativo di 1.200 aziende agricole in Toscana), e che saranno al centro dell’assemblea elettiva di Cia Agricoltori Italiani della Toscana, che si svolgerà lunedì 30 marzo (ore 9.15) a Firenze, al Museo del Calcio (Viale Aldo Palazzeschi, 20, Coverciano).

"Dati che preoccupano e non poco – commenta Valentino Berni, presidente Cia Toscana -. Il ricambio generazionale deve essere una priorità per la nostra agricoltura e per la politica regionale ma senza un reddito adeguato ed un valore alle filiere, sarà difficile assistere ad un’inversione di tendenza. Oltre ai bandi che sono certamente necessari, servono sostegni strutturati che diano certezze e solidità al settore. Inoltre, i giovani, devono sempre fare i conti con la mancanza del bene terra".

Nel dettaglio, la fascia di età con più conduttori di aziende agricole è 51-65 anni con il 26,42%; seguono gli over 75 anni con il 22,45%; la fascia 66-75 anni con 20,30%; la fascia 41-50 anni con 9,34% e gli under 40 anni con il 7%. Mentre il 14,49% sono società.

Numeri che verranno dibattuti insieme alla politica, istituzioni, addetti ai lavori all’assemblea elettiva di Cia Toscana.

Associazione agricola leader in Toscana con 80.908 soci iscritti alla Cia. Con 1.682 società, e 17.513 imprese iscritte e 11.671 fascicoli CAA, pari al 38% della Toscana. Sono 60.200 iscritti all’Associazione nazionale pensionati Cia Toscana; 7.313 a Donne in Campo, 2.615 Agia (giovani agricoltori). Le aziende biologiche (Anabio) sono 1.758; gli agriturismi di Turismo verde 1.629 e le aziende di vendita diretta Spesa in Campagna sono 133.

Fonte: Ufficio stampa