Allontanato da casa dopo violenze, viola il provvedimento: arrestato

Cronaca Cascina
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Il 23 marzo a Navacchio (Cascina) i carabinieri hanno arrestato e portato in carcere a Pisa un 48enne. Il provvedimento è scaturito dai fartti del 20 marzo, quando l'uomo era stato protagonista di gravi episodi di violenza verso il padre e la madre. Il 48enne era già destinatario della misura dell’ammonimento del Questore e del provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa dei genitori.

Nonostante le misure, scrivono dall'Arma, "le reiterate condotte hanno reso necessario un inasprimento del regime cautelare". I carabinieri hanno monitorato attentamente la situazione e documentato le violazioni, ciò ha permesso all’Autorità Giudiziaria di emettere in tempi rapidissimi il provvedimento restrittivo più severo, garantendo così la piena incolumità delle persone coinvolte.

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