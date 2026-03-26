L'app Taxi Move arriva anche a Empoli e a Viareggio

Taxi Move amplia la sua presenza in Toscana e sbarca a Viareggio ed Empoli, portando a 54 il numero complessivo dei comuni italiani serviti dall’app per la chiamata del taxi. Un passo importante che rafforza la rete dei tassisti locali e punta ad offrire un servizio sempre più semplice e veloce ai cittadini. L’ingresso delle due realtà toscane rappresenta non solo un ampliamento territoriale, ma anche una scelta strategica e condivisa: fare rete tra cooperative per rispondere alle sfide del mercato e alla concorrenza delle grandi piattaforme multinazionali.

A Empoli entra nella piattaforma la CoopTaxi Empoli, una realtà storica del territorio. “Siamo in dieci tassisti, lavoriamo su Empoli dagli anni ’50 – spiega il presidente Andrea Bargellini –. Entrare in Taxi Move rappresenta una possibilità in più per far parte di qualcosa di più grande. C’è anche un motivo etico: contrastare le multinazionali che vogliono stravolgere il nostro settore, e allo stesso tempo semplificare per i cittadini il modo di chiamare un taxi”.

A Viareggio, invece, aderisce Co.Ve.Tax, cooperativa nata nel 1975 e composta da 27 tassisti. “Abbiamo scelto di entrare in Taxi Move per semplificare la chiamata del taxi e ridurre i tempi di attesa – sottolinea il presidente Massimiliano Carmazzi –. Oggi è fondamentale fare rete per difendere il settore e offrire un servizio più efficiente. Questa piattaforma ci permette di unire le energie e dare una risposta concreta alle esigenze degli utenti”.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’ingresso di Empoli e Viareggio, che rafforza ulteriormente la presenza di Taxi Move in Toscana e consolida la nostra leadership nella regione, dove siamo già attivi a Firenze, Siena, Pisa e Livorno – dichiara Claudio Giudici, presidente di Taxi Move –. Questo rafforza anche il ruolo di ITN – Italian Taxi Network, la rete nazionale dei radiotaxi fondata insieme ad AppTaxi e Btaxi, e conferma la scelta dei tassisti toscani di fare sistema. Sempre più realtà comprendono l’importanza di unirsi per offrire un servizio migliore ai cittadini e per rispondere in modo compatto alle sfide poste dalle multinazionali, spesso legate a modelli che non rispettano regole e tutele”.

Taxi Move, già attiva in numerose città italiane ed utilizzabile anche in Spagna e Portogallo, consente di chiamare un taxi in modo rapido e intuitivo direttamente dallo smartphone. Grazie alla geolocalizzazione è possibile individuare il taxi più vicino, conoscere in anticipo i tempi di attesa e monitorare l’arrivo del veicolo in tempo reale. L’app permette inoltre di comunicare direttamente con il tassista, scegliere il tipo di vettura e indicare eventuali esigenze, pagare con carta elettronica e per le aziende avere circuiti di pagamento dedicati, rendendo il servizio più accessibile e su misura.

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