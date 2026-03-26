L'app Taxi Move arriva anche a Empoli e a Viareggio

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Taxi Move amplia la sua presenza in Toscana e sbarca a Viareggio ed Empoli, portando a 54 il numero complessivo dei comuni italiani serviti dall’app per la chiamata del taxi. Un passo importante che rafforza la rete dei tassisti locali e punta ad offrire un servizio sempre più semplice e veloce ai cittadini. L’ingresso delle due realtà toscane rappresenta non solo un ampliamento territoriale, ma anche una scelta strategica e condivisa: fare rete tra cooperative per rispondere alle sfide del mercato e alla concorrenza delle grandi piattaforme multinazionali.
A Empoli entra nella piattaforma la CoopTaxi Empoli, una realtà storica del territorio. “Siamo in dieci tassisti, lavoriamo su Empoli dagli anni ’50 – spiega il presidente Andrea Bargellini –. Entrare in Taxi Move rappresenta una possibilità in più per far parte di qualcosa di più grande. C’è anche un motivo etico: contrastare le multinazionali che vogliono stravolgere il nostro settore, e allo stesso tempo semplificare per i cittadini il modo di chiamare un taxi”.

A Viareggio, invece, aderisce Co.Ve.Tax, cooperativa nata nel 1975 e composta da 27 tassisti. “Abbiamo scelto di entrare in Taxi Move per semplificare la chiamata del taxi e ridurre i tempi di attesa – sottolinea il presidente Massimiliano Carmazzi –. Oggi è fondamentale fare rete per difendere il settore e offrire un servizio più efficiente. Questa piattaforma ci permette di unire le energie e dare una risposta concreta alle esigenze degli utenti”.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’ingresso di Empoli e Viareggio, che rafforza ulteriormente la presenza di Taxi Move in Toscana e consolida la nostra leadership nella regione, dove siamo già attivi a Firenze, Siena, Pisa e Livorno – dichiara Claudio Giudici, presidente di Taxi Move –. Questo rafforza anche il ruolo di ITN – Italian Taxi Network, la rete nazionale dei radiotaxi fondata insieme ad AppTaxi e Btaxi, e conferma la scelta dei tassisti toscani di fare sistema. Sempre più realtà comprendono l’importanza di unirsi per offrire un servizio migliore ai cittadini e per rispondere in modo compatto alle sfide poste dalle multinazionali, spesso legate a modelli che non rispettano regole e tutele”.

Taxi Move, già attiva in numerose città italiane ed utilizzabile anche in Spagna e Portogallo, consente di chiamare un taxi in modo rapido e intuitivo direttamente dallo smartphone. Grazie alla geolocalizzazione è possibile individuare il taxi più vicino, conoscere in anticipo i tempi di attesa e monitorare l’arrivo del veicolo in tempo reale. L’app permette inoltre di comunicare direttamente con il tassista, scegliere il tipo di vettura e indicare eventuali esigenze, pagare con carta elettronica e per le aziende avere circuiti di pagamento dedicati, rendendo il servizio più accessibile e su misura.

Notizie correlate

Empoli
Attualità
26 Marzo 2026

'Domenica delle Palme' e 'Via Crucis': come cambia la viabilità per il passaggio delle processioni parrocchiali

Con l’avvicinarsi delle festività pasquali sono in programma le tradizionali processioni per la “Domenica delle Palme” e la solenne “Via Crucis”. Per questo entreranno in vigore alcune disposizioni temporanee alla [...]

Empoli
Attualità
25 Marzo 2026

"Maratonina a sei zampe" e corsa, una domenica solidale al Parco di Serravalle

Passeggiata con gli amici a quattro zampe e 8 km non competitiva domenica 12 aprile. Il ricavato, spiegano gli organizzatori, "sarà destinato all'acquisto di un cane guida per non vedenti" [...]

Cultura
Attualità
25 Marzo 2026

Mudev, al via i sei tirocini nei musei del sistema museale dell'Empolese Valdelsa

Sono al lavoro i sei tirocinanti che hanno partecipato all’avviso pubblicato dal Mudev, nell'ambito del bando regionale FSE + “Giovani professionisti crescono nei musei”, atto a incentivare l’occupazione stabile e [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina