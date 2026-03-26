Asl Tc, sul nuovo sito le informazioni per prenotare le visite

Sanità Toscana
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(Foto di Julio César Velásquez Mejía da Pixabay)

L'Ausl Toscana centro informa che sul sito aziendale, nella sezione "Come fare per" in Home page, sono raccolte tutte le indicazioni aggiornate per scegliere la modalità più adatta, online, al telefono o di persona per prenotare le visite.

La prenotazione può essere fatta da casa tramite il portale Prenota Sanità Toscana, con SPID oppure con codice fiscale, tessera sanitaria e numero di impegnativa, oppure con l’App Toscana Salute e l’App Open Toscana. Per gli esami del sangue è disponibile anche il servizio Zero Code, che permette di fissare l’accesso senza code.

Resta attivo il Call Center CUP al numero unico 055 54 54 54, oltre agli sportelli CUP sul territorio e alle farmacie aderenti al servizio di prenotazione.

Tutte le istruzioni, con i collegamenti ai servizi online, sono disponibili sul nuovo sito dell’Ausl Toscana centro, nella sezione Come fare per...Prenotare visite ed esami.

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