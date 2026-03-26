Drammatico incidente in A1: muore un 48enne

Un uomo di 48 anni è morto in un incidente stradale in autostrada poco dopo la mezzanotte di oggi, giovedì 26 marzo. Un'auto, con a bordo due persone, ha perso il controllo in uscita da una galleria ed è finita contro un mezzo pesante in sosta, poi è tornata al centro della carreggiata dove è stata urtata violentemente da altri due camion che stavano transitando: questa la ricostruzione dei vigili del fuoco di Barberino di Mugello, intervenuti sul posto.

Lo scontro è avvenuto nel territorio comunale di Barberino, in A1 direzione Sud al km 258. Al momento dell’evento la zona era interessata da una forte perturbazione con grandine. I vigili del fuoco hanno estratto il 48enne senza vita dall'abitacolo dell'auto, l'altra persona è stata trasportata in ospedale dai mezzi di soccorso intervenuti. La circolazione in A1 è stata bloccata per consentire le operazioni.

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