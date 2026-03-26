Posata oggi la prima pietra del Centro di Riabilitazione Oncologica di Associazione Tumori Toscana (ATT)

Si è svolta questa mattina, 26 marzo, la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo Centro di Riabilitazione Oncologica (CRO) promosso da Associazione Tumori Toscana. La struttura sorgerà a Firenze, in via Corelli 27, in un immobile di proprietà dell’associazione, precedentemente adibito a palestra, che sarà ristrutturato e allestito per ospitare servizi dedicati alla riabilitazione oncologica e al supporto del paziente in tutte le fasi della malattia.

“Questa è una tappa importante per l’Associazione Tumori Toscana e, soprattutto, per i malati della nostra regione - ha dichiarato il dott. Giuseppe Spinelli, Presidente ATT -. Il nostro obiettivo non è solo la cura in ogni fase della malattia e quando è possibile la guarigione ma anche il recupero fisico e psicologico, per garantire la migliore qualità di vita possibile. Il centro si rivolge a tutti i malati di tumore offrendo percorsi personalizzati che integrano cure tradizionali, riabilitative e supporto sociale, aiutando a ritrovare equilibrio e autonomia nella vita quotidiana”.

“Grazie all’impegno di ATT si rafforza un modello di intervento sociosanitario di cui la Toscana va orgogliosa e che costituisce un vero fiore all’occhiello del territorio”. Sono le parole del Presidente della Regione, Eugenio Giani che ha definito il nuovo Centro un valore aggiunto straordinario per la capacità di integrare all’azione del servizio pubblico un ampio ventaglio di attività fondamentali per l’assistenza alla persona.

“Il nuovo Centro di riabilitazione oncologica che da oggi comincia a diventare realtà rappresenta un fondamentale salto di qualità nel sostegno dell’associazione tumori Toscana ai malati oncologici e alle loro famiglie - ha affermato Monia Monni, Assessora alla Sanità e alle Politiche Sociali della Toscana - . L'ATT ha saputo costruire una rete di solidarietà e supporto sul territorio che rappresenta un modello di eccellenza nel nostro sistema sanitario e sociale; questo centro potenzierà e qualificherà ulteriormente la sua azione di aiuto e di sostegno, in particolare accompagnando i percorsi di recupero e di riabilitazione e quindi intervenendo su autonomia e qualità di vita dei pazienti oncologici. Come Regione Toscana sosteniamo con convinzione il lavoro svolto da Att, e la sua azione a tutto tondo per garantire servizi che declinano la parola cura da ogni punto di vista: sanitario, psicologico, sociale”.

“Prende forma un progetto importante che risponderà in modo concreto a un bisogno sempre più diffuso, quello di accompagnare i pazienti oncologici lungo tutto il percorso di cura, andando oltre la fase strettamente ospedaliera – ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro -. In un contesto in cui aumentano le diagnosi ma anche le prospettive di vita, strutture come questa diventano indispensabili per sostenere il recupero fisico, psicologico e sociale dei pazienti oncologici, offrendo servizi integrati e personalizzati. Desidero ringraziare l’Associazione Tumori Toscana, che ogni giorno, grazie al servizio di tanti professionisti e volontari, è a fianco dei cittadini malati di tumore e delle loro famiglie, con impegno, cura e attenzione, e fornisce un supporto essenziale nella rete territoriale dei servizi, come dimostra anche questa iniziativa”.

Anche l’Assessore al welfare del comune di Firenze, Nicola Paulesu, ha sottolineato quanto sia essenziale poter contare su questo tipo di servizi: “Ascolto, cura, accompagnamento, non solo al paziente ma anche a tutta la famiglia è il passo che incarna questo nuovo Centro - ha dichiarato Paulesu -. Un presidio importante che mette al centro la persona nella sua interezza. È anche un esempio concreto di integrazione tra servizi sociosanitari e terzo settore, che insieme costruiscono risposte più efficaci e più umane per il territorio”.

Secondo il rapporto “I numeri del cancro 2025”, nel 2024 in Italia sono stati diagnosticati circa 390.000 nuovi casi di tumore. In Toscana, le nuove diagnosi sono circa 30.000 all’anno, con una stima di 12.564 nuovi casi nelle province di Firenze, Pistoia e Prato, area di riferimento del progetto. Grazie ai progressi nella prevenzione, nella diagnosi precoce e nelle terapie, la mortalità è in calo e la sopravvivenza in aumento: oltre 3,7 milioni di persone vivono dopo una diagnosi oncologica, pari a circa il 6,2% della popolazione.

L’aumento della sopravvivenza comporta nuovi bisogni di cura, che vanno oltre la fase intensiva ospedaliera e richiedono percorsi continui orientati al recupero funzionale, al benessere psicologico e alla qualità della vita, generalmente offerti in contesti extraospedalieri. L’attuale rete territoriale risulta tuttavia ancora insufficiente a rispondere a queste esigenze.

Il Centro di Riabilitazione Oncologica di ATT nasce con l’obiettivo di offrire presa in carico multidisciplinare e integrata, combinando interventi clinici, riabilitativi, di supporto psicologico e nutrizionale, e percorsi mirati a favorire l’integrazione sociale e la qualità della vita dei pazienti oncologici.

La struttura, di circa 600 mq, prevede:

2 Ambulatori di Psicologia, per supporto psicologico e psicoterapia a pazienti, familiari e caregiver;

1 Ambulatorio di Fisioterapia Oncologica, con programmi personalizzati per recupero fisico, forza e autonomia;

1 Ambulatorio di Consulenza Nutrizionale, per prevenire o contenere il deterioramento dello stato nutrizionale e migliorare tolleranza e benessere durante le terapie;

1 Spazio Polifunzionale, dedicato a pratiche mente-corpo come yoga, tai chi e mindfulness, per promuovere equilibrio fisico e psico-emotivo.

L’inaugurazione del centro è prevista per settembre 2027. Al termine della fase di start-up (6-8 mesi), il centro offrirà ogni anno: 800 prestazioni di fisioterapia oncologica; 520 prestazioni di supporto psicologico a pazienti; 260 prestazioni di supporto psicologico a familiari e caregiver; 750 prestazioni di consulenza nutrizionale.

Il personale previsto comprenderà l’attuale organico con un incremento del 20%, comprendente 10 medici, 10 infermieri, 6 operatori socio-sanitari, 2 fisioterapisti, 3 psicologhe, una nutrizionista e un’insegnante di yoga.

La ristrutturazione e l’allestimento del Centro sono affidati agli studi GPA Partners e Archflorence Architecture & Interior Design, come da render allegato.

Fonte: ATT - Ufficio Stampa

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