Chiusura della funicolare di Certaldo a Pasqua, Terra di Valdelsa: Profondo rammarico, chiediamo soluzioni per i residenti"

​L’associazione Terra di Valdelsa apprende con estremo disappunto la notizia della chiusura della funicolare prevista per la prossima Domenica di Pasqua.

In un momento di massima affluenza turistica e di importanza simbolica per la comunità, l'interruzione di un servizio essenziale rappresenta un grave danno d'immagine e logistico per l'intero territorio.

​"Non possiamo accettare che, in uno dei giorni più importanti dell'anno per l'accoglienza, il cuore turistico di Certaldo sia reso difficilmente accessibile -, dichiarano i rappresentanti di Terra di Valdelsa -. Siamo profondamente rammaricati per il disagio che anche quest'anno pare si venga nuovamente a creare, colpendo non solo i visitatori, ma anche i cittadini e il tessuto economico locale.

​Ci appelliamo al Sindaco e alla Giunta con la quale già dall'anno scorso ci stiamo confrontando e oggi più che mai, chiediamo a gran voce al Comune l'attivazione immediata di una navetta sostitutiva straordinaria.

È indispensabile che l'amministrazione si faccia carico dell'organizzazione di un collegamento costante e capillare che sopperisca alla mancanza della funicolare, garantendo la fluidità degli accessi verso il centro storico per la giornata festiva dalle 12.00 alle 15.00.

Consapevoli però, che l’attesa di risposte istituzionali non sempre coincide con le tempistiche dell’accoglienza, nel frattempo Terra di Valdelsa rivolge un accorato appello a tutti gli operatori della ristorazione e dell'ospitalità, per eventualmente organizzarsi con un Servizio di Cortesia a tutela del benessere dei propri ospiti attraverso, ove possibile, l'organizzazione di servizi di trasporto privato gratuiti.

​Certaldo non può fermarsi davanti a una chiusura programmata. Se le infrastrutture non rispondono, deve emergere lo spirito di collaborazione tra pubblico e privato per non lasciare nessuno ai piedi. Ormai sono 12 mesi che chiediamo attenzione per questa circostanza e ci auguriamo che l'amministrazione comunale non si faccia trovare di nuovo impreparata".

Fonte: Terra di Valdelsa Aps - Ufficio Stampa

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