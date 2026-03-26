Conclusi i lavori di collaudo per la funicolare a Certaldo

Conclusi nei giorni scorsi i lavori di collaudo annuale e manutenzione straordinaria per la Funicolare di Certaldo, gestita da at – autolinee toscane.
Durante gli interventi, l’impianto è stato interessato da vari tipi di verifiche utili a testare le varie componenti: ad esempio sono stati sollecitati i freni di emergenza della vettura serrati sul binario, applicando una forza (espressa in kg) alla quale gli stessi freni devono resistere.
“Durante i lavori abbiamo scattato varie tipologie di foto – spiega il direttore d’esercizio dell’impianto, Emiliano Cipriani – che ci servono per creare un manuale che ci consentirà di velocizzare e standardizzare il lavoro negli anni, permettendo anche una rapida organizzazione delle attrezzature che servono”.
Inoltre i collaudi hanno permesso ad ogni membro del team di lavoro di at di svolgere una simulazione di evacuazione simulando una situazione di emergenza, con formazione ad hoc, sia teorica che pratica.
In vista della Pasqua, l’impianto di Certaldo prevede una variazione di orari per la sola giornata di Pasqua, domenica 5 aprile 2026. Gli orari di apertura saranno dalle 7.30 alle 12 e dalle ore 15 alle 19.30.
Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa
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