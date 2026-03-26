Conclusi i lavori di collaudo per la funicolare a Certaldo

Attualità Certaldo
Condividi su:
Leggi su mobile

Conclusi nei giorni scorsi i lavori di collaudo annuale e manutenzione straordinaria per la Funicolare di Certaldo, gestita da at – autolinee toscane.

Durante gli interventi, l’impianto è stato interessato da vari tipi di verifiche utili a testare le varie componenti: ad esempio sono stati sollecitati i freni di emergenza della vettura serrati sul binario, applicando una forza (espressa in kg) alla quale gli stessi freni devono resistere.

“Durante i lavori abbiamo scattato varie tipologie di foto – spiega il direttore d’esercizio dell’impianto, Emiliano Cipriani – che ci servono per creare un manuale che ci consentirà di velocizzare e standardizzare il lavoro negli anni, permettendo anche una rapida organizzazione delle attrezzature che servono”.

Inoltre i collaudi hanno permesso ad ogni membro del team di lavoro di at di svolgere una simulazione di evacuazione simulando una situazione di emergenza, con formazione ad hoc, sia teorica che pratica.

In vista della Pasqua, l’impianto di Certaldo prevede una variazione di orari per la sola giornata di Pasqua, domenica 5 aprile 2026. Gli orari di apertura saranno dalle 7.30 alle 12 e dalle ore 15 alle 19.30.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa

Notizie correlate

Cultura
Attualità
25 Marzo 2026

Mudev, al via i sei tirocini nei musei del sistema museale dell'Empolese Valdelsa

Sono al lavoro i sei tirocinanti che hanno partecipato all’avviso pubblicato dal Mudev, nell'ambito del bando regionale FSE + “Giovani professionisti crescono nei musei”, atto a incentivare l’occupazione stabile e [...]

Certaldo
Attualità
25 Marzo 2026

Ritiro atti amministrativi e giudiziari: nuove modalità alla Casa Comunale di Certaldo

Il Comune di Certaldo informa che, a partire dal 24 marzo, il ritiro degli atti amministrativi e giudiziari depositati presso la Casa Comunale avverrà presso l’Ufficio Messi Notificatori, situato in [...]

Certaldo
Attualità
24 Marzo 2026

Consiglio comunale straordinario a Certaldo: approvati atti di pianificazione, mozioni e interrogazioni

Di seguito tutte le mozioni e le interrogazioni con l’esito delle votazioni.   Punto 3 – Proposta di deliberazione                                                                                                            Tra i principali punti all’ordine del giorno è stato discusso l’aggiornamento [...]



Tutte le notizie di Certaldo

<< Indietro

torna a inizio pagina