Consiglio comunale a Empoli: si parla di Natale, Multiutility, rilancio del 'Giro', legge elettorale toscana e politica internazionale

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà lunedì 30 marzo 2026 alle ore 18.30 e eventuale prosecuzione alle ore 21. La seduta si terrà nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41 e potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Ecco i punti all'ordine del giorno:

1 Comunicazioni del sindaco e della presidente del Consiglio

2 Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su “Empoli Città del Natale” 2025/2026 – rendicontazione analitica delle spese, rimborsi/liquidazioni del contributo comunale e quantificazione dei vantaggi economici

3 Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle sulla viabilità nella frazione del Pozzale e Casenuove

4 Variazioni al bilancio di previsione 2026-2028

5 Programma triennale opere pubbliche 2026-2027-2028 elenco annuale 2026 - 1^ variazione per l'annualità 2026 ai sensi del d.lgs 36 del 31/03/2023.

6 Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028. secondo aggiornamento

7 Approvazione della convenzione per il servizio ICT tra l'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa e il Comune di Empoli – 2026/2029

8 Regolamento comunale per l’esercizio delle attività economiche nelle aree di valore e pregio del centro storico

9 Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per avvio di un progetto sperimentale in collaborazione tra Comune di Empoli e SerD per l’incentivazione dei percorsi terapeutici dei pazienti in cura per dipendenze da sostanze stupefacenti

10 Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, su presa d'atto dell'esito referendario comunale sui servizi pubblici locali del 9.11.2025: conferma del progetto multiutility toscana (Plures), già interamente pubblica, conferma e ulteriore impegno per la modifica statutaria della società per escludere definitivamente la quotazione in borsa quale forma di finanziamento per gli investimenti e conferma della ripubblicizzazione di acque avviata nel 2021 attraverso il riacquisto delle quote del socio privato

11 Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per maggiore sicurezza nei luoghi di volontariato e di pubblica assistenza

12 Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su richiesta alla Città Metropolitana di Firenze di un maggior impegno, sostegno e investimento nelle scuole superiori del comune di Empoli

13 Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari buongiorno empoli-siamo empoli e movimento 5 stelle su legge elettorale della regione toscana: sollecitare una revisione in chiave democratica

14 mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su solidarietà ai vigili del fuoco colpiti da contestazioni disciplinari per aver manifestato in solidarietà con il popolo palestinese

15 Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli-Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su installazione nuova fontanella o fontanello in piazza della Vittoria

16 Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra su solidarietà alla popolazione iraniana e alla necessità di garantire protezione e un rifugio sicuro ai manifestanti

17 Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra su adesione all’appello per la liberazione dei prigionieri politici palestinesi e di Marwan Barghouti, come passo necessario per la ripresa dei negoziati di pace, in occasione della giornata mondiale dei diritti umani

18 Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra su empoli ostile alla presenza sul territorio dell’immigration and customs enforcement - enforcement and removal operations (ICE-ERO)

19 Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli e Alleanza Verdi e Sinistra per il dissenso alla proposta di legge di bilancio 2026

20 Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli su disegno di legge consenso

21 Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d'Italia su “Patto per il centro” e regia strutturale per il rilancio del “Giro” e del centro storico: sostegno al commercio di prossimità, accessibilità, sicurezza, decoro e monitoraggio dei risultati.

22 Mozione presentata dal gruppo consiliare Centrodestra per Empoli per commemorare i 9 militari uccisi ad Empoli nei “fatti del 1 marzo 1921”

23 Ordine del giorno presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle: richiesta urgente al governo di rifinanziamento del fondo nazionale per la non autosufficienza e approvazione immediata del piano nazionale per la non autosufficienza 2025–2027

24 Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli – Siamo Empoli: sostegno al popolo cubano e di condanna del blocco economico, commerciale e finanziario degli Stati Uniti d’America