'Domenica delle Palme' e 'Via Crucis': come cambia la viabilità per il passaggio delle processioni parrocchiali

Con l’avvicinarsi delle festività pasquali sono in programma le tradizionali processioni per la “Domenica delle Palme” e la solenne “Via Crucis”. Per questo entreranno in vigore alcune disposizioni temporanee alla circolazione veicolare in alcune vie del centro storico e nelle frazioni, soltanto per il tempo strettamente necessario al loro passaggio.

PARROCCHIA SANTA MARIA A RIPA

Con ordinanza 126 del 23 marzo 2026, nei giorni 29 marzo (Domenica delle Palme) e 3 aprile 2026 (Via Crucis), si dispone la sospensione temporanea della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito delle due processioni: dalle 10.15 fino al termine della processione del giorno 29 marzo, itinerario Chiesa di San Mamante, via Botticini, via Beato Angelico, via Livornese, conclusione alla chiesa parrocchiale e dalle 21 fino al termine della processione del giorno 3 aprile, itinerario chiesa di Santa Maria a Ripa, via Lucchese, via di Ripa, via Maggini, via Ligabue, via Prestini, via Martini, via Pio la Torre, via Guicciardini, via Livornese, conclusione alla chiesa di Santa Maria a Ripa.

PARROCCHIA MADONNA DEL ROSARIO E SAN PIO V a PONZANO

Con ordinanza 127 e 129 del 23 marzo 2026, in occasione della processione del 29 marzo (Domenica delle Palme) e del 3 aprile (Via Crucis), verrà predisposta la sospensione temporanea della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito di entrambe le processioni.

Itinerario ‘Domenica delle Palme’: dalle 10. 15 alle 11, inizio dalla Chiesa di San Pio proseguendo per via Ponzano fino ad arrivare alla chiesa parrocchiale della Madonna del Rosario.

Per la “Via Crucis” la ‘sospensione della circolazione’ entrerà in vigore dalle 21 alle 23 nel seguente itinerario: inizio dalla chiesa della Madonna del Rosario proseguendo per via Ponzano, via Colombo, via Inghirami, via Poggio Bracciolini, via Toscanelli, via Colombo, via Gioia, via Poggio Bracciolini, via Ponzano fino alla chiesa parrocchiale della Madonna del Rosario.

PARROCCHIA SANT’ANDREA

Con ordinanza 132 del 24 marzo e 128 del 23 marzo 2026, è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito delle processioni: per la “Domenica delle Palme”, il giorno 29 marzo, dalle 9.30 alle 10.40, inizio dalla Chiesa di Sant’Agostino, via Dei Neri, via Leonardo da Vinci, Canto Guelfo, piazza Farinata degli Uberti, termine alla chiesa della Collegiata; per la “Via Crucis”, dalle 21 alle 22.30 nel giorno 3 aprile, la ‘sospensione’ interesserà il seguente itinerario: inizio da via Jacopo Della Quercia, via Fucini, via Sanzio, via Verdi, via Leonardo da Vinci, piazza Farinata degli Uberti, termine alla chiesa della Collegiata.

PARROCCHIA SAN MARTINO DI PONTORME

Con ordinanza 133 del 24 marzo 2026, in occasione della “Celebrazione delle Palme” e della processione in occasione del “Venerdì Santo”, verrà disposta la sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito delle due processioni: per la ‘Celebrazione delle Palme’, dalle 17 fino al termine della processione del giorno 28 marzo 2026, partenza Chiesa di San Martino, via San Martino direzione Pontorme con attraversamento della strada per poi immettersi nel giardino adiacente alla Chiesa di San Michele e dalle 21.15 fino al termine della processione del giorno 3 aprile 2026, inizio dalla Chiesa di San Michele, attraversamento sulle strisce pedonali in direzione via San Martino in senso contrario rispetto alla viabilità ordinaria, chiesa di San Martino.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Le disposizioni non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

Notizie correlate