Due borse di studio post-doc dedicate a Carlo Ludovico Ragghianti e a Licia Collobi

La Fondazione Ragghianti, grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, bandisce per il decimo anno consecutivo due borse di studio del valore di 9.000 euro lordi ciascuna, destinate a chi abbia conseguito un dottorato dopo il 1° marzo 2021, e finalizzate a percorsi di ricerca aventi per oggetto la personalità e l’opera di Carlo Ludovico Ragghianti e/o di Licia Collobi, i cui fondi archivistici sono stati entrambi completamente ordinati e inventariati.

Come sottolineato dal direttore Paolo Bolpagni e dal presidente Alberto Fontana, «il bando di ricerca post-dottorale dedicato ai coniugi Ragghianti, che quest’anno raggiunge il traguardo dei dieci anni dalla sua istituzione, si conferma come uno dei punti qualificanti dell’attività della Fondazione e, in virtù del consistente aumento dei progetti presentati negli ultimi anni e dell’alto livello qualitativo degli stessi, dopo quattro anni torniamo a bandire due borse di studio anziché una, certi di adempiere in maniera particolare alla vocazione della nostra istituzione, che ha tra i suoi scopi basilari quello di mettere a concorso borse per giovani meritevoli».

Lo scorso anno è risultata vincitrice Daniela Pagliarulo, che terminerà alla fine di maggio il proprio progetto, vòlto a indagare la figura di Ragghianti in relazione al suo apporto ai temi della conservazione e della tutela dei beni culturali e al ruolo dell’Università Internazionale dell’Arte di Firenze, da lui istituita alla fine degli anni Sessanta.

Le ricerche originali dei precedenti borsisti (Giorgia Gastaldon, Lorenzo Mingardi, Francesco De Carolis, Laura Violi, Daniele Di Cola, Manuel Barrese, Eleonora Caggiati, Alberto Cibin e Carolina Trupiano) sono state pubblicate o sono in corso di edizione all’interno della collana dei ‘Quaderni della Fondazione Ragghianti’.

Anche i nuovi candidati dovranno proporre un tema originale di ricerca su Carlo Ludovico Ragghianti e/o su Licia Collobi, che sia in relazione con i fondi archivistici e fotografici custoditi dalla Fondazione Ragghianti, con particolare riferimento agli argomenti meno sondati dalla produzione scientifica, e quindi passibili di scoperte e riflessioni originali.

Le domande vanno presentate in forma telematica, tramite PEC, entro e non oltre le ore 12:30 dell’8 giugno 2026. Il periodo delle borse di studio va dal 1° ottobre 2026 al 31 maggio 2027. Il bando e la domanda di ammissione possono essere visionati e scaricati dal sito www.fondazioneragghianti.it.