Empoli in lutto per Aurora Continanza, storica volontaria delle Pubbliche Assistenze

La comunità di Empoli è scossa per la perdita di Aurora Continanza, avvenuta nei giorni scorsi. Continanza era originaria di Carbone, in Basilicata, ma viveva a Empoli da diverso tempo ed era molto radicata nel territorio, per qualche anno aveva prestato servizio alle Pubbliche Assistenze Riunite.

Continanza è mancata martedì 24 marzo e nella giornata del 25 è stata portata alle cappelle del commiato a Careggi per un ultimo saluto; la salma è stata poi trasportata a Carbone, in provincia di Potenza, dove si è tenuto il funerale. Lascia in lacrime non solo la sua famiglia, tra Carbone e Empoli, ma anche molti che l'avevano conosciuta in entrambe le regioni.

Molte persone le hanno dedicato un messaggio sui social, tra questi le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino: "Diciamo addio a una storica volontaria. Anche se da qualche anno non svolgevi più servizio attivo rimarrai comunque una colonna portante della nostra associazione. La tua dedizione, il tuo sorriso, la tua passione, la tua energia e i tuoi consigli rimarranno nei cuori di noi volontari e delle persone che hai aiutato! Un abbraccio coloro che vivono questo dolore".