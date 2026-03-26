Sick Chapa e Incubo in concerto per Pasqua e Pasquetta a Serravalle

La nuova stagione di eventi musicali e di intrattenimento nella bellezza del parco di Serravalle targata ‘Jump Live’ di Empoli sta arrivando. Le prime due date in calendario sono state ufficializzate: al via “Pasqua al parco”, area Green bar, domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026. Ingresso libero, a partire dalle 17.

I protagonisti della due giorni sono Sick Chapa che inaugurerà il 5 aprile la kermesse e il 6 aprile toccherà a Incubo e Hara.

Sick Chapa è un cantautore empolese, cresciuto molto nell’ultimo anno anche grazie al suo ultimo singolo intitolato ‘Vento di libertà’ realizzato nello studio di ‘Elio e le storie tese’. Sick Chapa tratta dei temi che al giorno d’oggi non sono scontati, la libertà di una persona, la voglia di amare, la vita.

È un’artista un po’ speciale. Un sogno nel cassetto? Realizzare un suo album e per farlo Sick si sta impegnando molto. Non vi resta che venire al parco e godervi la serata.

Parliamo di Incubo e Hara. Lunedì 6 aprile, si esibirà un duo di amici molto legati. Incubo è il nome d’arte di Cristiano Tatti. Un lettore mp3, regalato dal padre all’età di 7 anni, lo avvicina alla musica e da quel momento non passa un giorno senza: playlist piene di canzoni, senza un genere particolare, guidate solo dalle note che lo emozionano. La scelta dell’indirizzo musicale, per imparare a suonare la chitarra, e a 17 anni scrive i primi testi. Scrivere è sempre stata la sua salvezza, un modo per sfogarsi, per esprimersi, per superare i momenti no.

Proprio in quel momento arriva Hara, amico prima ancora che produttore, con cui si crea da subito una sintonia rara, fatta di stima reciproca, confronto e voglia di esplorare.