Sick Chapa e Incubo in concerto per Pasqua e Pasquetta a Serravalle

La nuova stagione di eventi musicali e di intrattenimento nella bellezza del parco di Serravalle targata ‘Jump Live’ di Empoli sta arrivando. Le prime due date in calendario sono state ufficializzate: al via “Pasqua al parco”, area Green bar, domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026. Ingresso libero, a partire dalle 17.
I protagonisti della due giorni sono Sick Chapa che inaugurerà il 5 aprile la kermesse e il 6 aprile toccherà a Incubo e Hara.
Sick Chapa è un cantautore empolese, cresciuto molto nell’ultimo anno anche grazie al suo ultimo singolo intitolato ‘Vento di libertà’ realizzato nello studio di ‘Elio e le storie tese’. Sick Chapa tratta dei temi che al giorno d’oggi non sono scontati, la libertà di una persona, la voglia di amare, la vita.
È un’artista un po’ speciale. Un sogno nel cassetto? Realizzare un suo album e per farlo Sick si sta impegnando molto. Non vi resta che venire al parco e godervi la serata.
Parliamo di Incubo e Hara. Lunedì 6 aprile, si esibirà un duo di amici molto legati. Incubo è il nome d’arte di Cristiano Tatti. Un lettore mp3, regalato dal padre all’età di 7 anni, lo avvicina alla musica e da quel momento non passa un giorno senza: playlist piene di canzoni, senza un genere particolare, guidate solo dalle note che lo emozionano. La scelta dell’indirizzo musicale, per imparare a suonare la chitarra, e a 17 anni scrive i primi testi. Scrivere è sempre stata la sua salvezza, un modo per sfogarsi, per esprimersi, per superare i momenti no.
Proprio in quel momento arriva Hara, amico prima ancora che produttore, con cui si crea da subito una sintonia rara, fatta di stima reciproca, confronto e voglia di esplorare.
Dalla loro collaborazione nasce un nuovo percorso musicale, ancora più personale. Le sonorità si evolvono, diventano più coraggiose, più sperimentali, ma restano sempre al servizio della scrittura, che rimane il cuore pulsante del progetto. I testi continuano a raccontare la vita così com’è: a volte cruda, a volte tenera, sempre vissuta a pieno.
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