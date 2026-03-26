Vendevano illegalmente farmaci e droghe controllate: sequestrati due siti web dai NAS

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Firenze, su ordine della Procura locale, hanno sequestrato due siti internet che pubblicizzavano e vendevano farmaci online in modo illegale, inclusi medicinali con effetti stupefacenti. I siti posti sotto sequestro sono mounjaroitaly.org e farmaciamazini.com.

L'indagine è partita dalla denuncia di una grande azienda farmaceutica, che aveva scoperto la vendita non autorizzata di uno dei propri prodotti, venduto online a circa 350 euro. Le verifiche hanno portato all'individuazione di due siti che offrivano diversi farmaci soggetti a ricetta medica, senza rispettare alcuna norma di sicurezza e senza alcuna supervisione sanitaria.

Uno dei siti utilizzava illecitamente il nome e l'indirizzo di una farmacia reale del centro Italia, completamente estranea ai fatti. L'altro sito riportava il nome di una farmacia inesistente, ingannando i clienti che credevano di acquistare prodotti originali da farmacie italiane.

Tra i farmaci in vendita c'era anche il Mounjaro, medicinale per il controllo dell'appetito e della glicemia, che si somministra con iniezione settimanale. Sul sito 'farmaciamazini.com' erano inoltre offerti prodotti regolati come Ketamina, Diazepam (Valium) e Metilfenidato (Concerta e Ritalin).

I siti truffa erano registrati con SIM estere, su domini di Pakistan e Lituania e server negli Stati Uniti, e chiedevano pagamenti tramite conti bancari stranieri, rendendo difficile la tracciabilità delle transazioni.

Sulla base degli elementi raccolti dal NAS, su richiesta della Procura il giudice ha disposto il sequestro preventivo dei due siti, che ora non sono più accessibili. Le indagini proseguono per scoprire chi gestisse i portali e quanto fatturassero con queste vendite illegali.

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