Da Fucecchio dj Ander selezionato tra i 25 talenti emergenti al mondo

Dal comprensorio del Cuoio un giovane è salito nell'olimpo dei migliori talenti emergenti a livello mondiale nella musica elettronica. Si chiama Ander, è un dj e producer toscano originario di Fucecchio, ed è stato selezionato tra i 25 finalisti al mondo dei "Future Talents Awards 2026" della Pete Tong Dj Academy.

L'attesa finale è in programma il 24 aprile a Ibiza, durante l'International Music Summit, palcoscenico ed evento di riferimento internazionale che riunisce artisti, professionisti e leader dell'industria musicale.

Fucecchio, paese d'origine anche del famoso dj e producer Federico Scavo, si conferma dunque terra di talenti nella musica elettronica. Ander, attivo nella scena tech house, si distingue per un approccio artistico che punta all'autenticità e alla connessione reale con il pubblico. Una selezione che per il giovane artista toscano rappresenta un importante riconoscimento e un'opportunità concreta per affermarsi su scala internazionale.

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