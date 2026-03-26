Furto in una gioielleria di Montespertoli, indagini in corso

Cronaca Montespertoli
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(foto di archivio)

È successo nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 marzo

Furto la notte scorsa in una gioielleria di Montespertoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, dopo la segnalazione del proprietario. Effettuati i rilievi, anche le immagini della videosorveglianza sono al vaglio degli investigatori. Secondo quanto emerso al momento i ladri hanno forzato la vetrina, portando via monili in oro e argento. Le indagini sono in corso.

Proprio in queste ore un imprenditore di Montespertoli ha denunciato tramite una segnalazione, una serie di furti e intrusioni non solo nella sua attività. Non lontano, nella notte tra lunedì e martedì, si sono verificate altre spaccate in particolare in due attività di Empoli e Sovigliana (Vinci).

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