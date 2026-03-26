Il Consigliere Comunale Bazi lancia 'ENFASi': "Basta rumore, ora le priorità"

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Nasce a Pontedera l'associazione che parla alle nuove generazioni: "In una settimana adesioni da tutta Italia"

 Superare i confini locali per rimettere al centro dell'agenda nazionale le urgenze reali. È questa la sfida di "ENFASi", la realtà associativa ideata dal consigliere comunale Vito Bazi con il sostegno di un gruppo di venti giovani e l’esperienza degli "Arancioni", formazione storica del panorama pontederese.

Lontana dalle logiche di partito, ENFASi si definisce un’associazione culturale e politica apartitica, mossa dal motto: "Facciamo luce su quello che conta davvero".

L'obiettivo dichiarato è quello di agire come un "riflettore" sulle urgenze reali dei cittadini, superando le barriere del tifo politico. Tra le priorità assolute su cui ENFASi intende accendere il dibattito spicca l’indipendenza economica delle nuove generazioni e la rivoluzione digitale in un mondo dove l’intelligenza artificiale sta riscrivendo le regole del lavoro.

«In una settimana – racconta il Presidente dell'associazione Vito Bazi – abbiamo già riscontrato un enorme interesse con adesioni da tutta Italia. Le nuove generazioni non vogliono più nascondersi dietro vecchie ideologie; interessa risolvere problemi concreti, come il costo dell’energia o l'accesso al lavoro».

L’associazione punterà con decisione sui canali digitali per un nuovo modo di fare informazione politica: un linguaggio semplice pensato per coinvolgere le nuove generazioni che troppo spesso si sentono escluse. Tuttavia ENFASi non rinuncerà al contatto con il territorio: sono già in cantiere eventi e occasioni di incontro per trasformare il supporto in partecipazione civica reale.

 

ASSOCIAZIONE ENFASi

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