Il Valdarno rende omaggio a Luca Flores: tre giorni di eventi a 30 anni dalla scomparsa

Il Valdarno ricorda il talento e la sensibilità del jazzista Luca Flores a trent’anni dalla sua prematura e tragica scomparsa con una tre giorni di musica, danza, cinema e memoria. Un programma ricco e articolato che, nel fine settimana del 27, 28 e 29, coinvolgerà Montevarchi e Loro Ciuffenna, riunendo artisti e protagonisti della cultura italiana che hanno conosciuto e apprezzato il musicista.

Si parte venerdì 27 alla Casa del Popolo di Montevarchi con “Luca Flores, 30 anni dopo”, una serata condotta da Enzo Brogi che ripercorrerà la figura del pianista palermitano, profondamente legato al Valdarno. Attraverso contributi video, interverranno alcune delle più importanti voci della cultura e della musica italiana, tra cui Stefano Bollani, Paolo Fresu, Tullio De Piscopo, Simone Cristicchi e Walter Veltroni, autore del libro Il disco del mondo. Vita breve di Luca Flores, musicista.

Accanto ai ricordi, spazio alla musica con l’esecuzione di brani di Flores trascritti dal pianista valdarnese Francesco Mencarini, affiancati da repertori classici e jazz che accompagneranno le coreografie delle danzatrici Michela Baldi e Francesca Bigazzi dello Studio Caroline.

Sabato 28 alle ore 21, alla Multisala Cine8 di Montevarchi, sarà proiettato il film Piano Solo di Riccardo Milani, ispirato al libro di Veltroni, alla presenza del regista.

Domenica 29 la rassegna si concluderà all’auditorium di Loro Ciuffenna, a partire dalle ore 16, con la riproposizione della serata-evento del venerdì, per chiudere idealmente il tributo a uno dei più intensi interpreti del jazz italiano.

La direzione artistica e la cura tecnica sono affidate a Stazione Acustica, formazione nata a Montevarchi dai giovani musicisti Mattia Alberto Righeschi (batteria) e Roberto Biondi (pianoforte), che si esibiranno insieme a Gaia Mazzoli (voce), proponendo anche brani legati alla figura di Flores, tra cui una composizione di Simone Cristicchi e un omaggio a Luigi Tenco, autore particolarmente amato dal pianista.

«Ricordare Luca Flores significa valorizzare una delle esperienze artistiche più intense e fragili della musica italiana contemporanea – dichiara l’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti –. Questa iniziativa dimostra quanto il territorio sappia custodire e rinnovare la memoria di un grande artista, trasformandola in occasione di incontro, crescita culturale e partecipazione. La Regione Toscana sostiene con convinzione eventi come questo, capaci di unire qualità artistica e radicamento locale».

Promotori dell’iniziativa sono il Comune di Loro Ciuffenna, Stazione Sonora, la Cooperativa Progresso Montevarchi, il Circolo ARCI Rinascita Montevarchi e la Multisala Cine8, con il contributo di Regione Toscana e il sostegno di sponsor privati come Banca del Valdarno, GFI e le cooperative S.A.G. e K2B, che hanno reso possibile l’ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti

Fonte: Regione Toscana