Intervento per il decoro in piazzetta Curiel per contrastare l’abbandono di rifiuti

Da questi giorni l'intervento sistemazione dell'area ecologica in “piazzetta” Curiel è completato. Ad annunciare il raggiungimento di questo traguardo è l'assessore all'ambiente Sonia Boldrini. Obiettivo di questo lavoro è potenziare i servizi di raccolta e a scoraggiare il fenomeno dei depositi abusivi di rifiuti ingombranti.

“L'operazione – spiega l'assessore Boldrini - ha previsto l’installazione di una nuova campana per la raccolta stradale, che si aggiunge a quella già presente e lo spostamento strategico di uno dei due bidoni "mascherati" per l’organico. Quest'ultimo è stato posizionato per occupare fisicamente gli spazi vuoti a ridosso della siepe, aree che troppo spesso venivano utilizzate impropriamente come punti di scarico illecito.

“Il risultato è duplice – continua l'assessore all'ambiente - da un lato potenziare i punti di conferimento, dall'altro eliminare quegli 'angoli morti' che favoriscono il degrado. Al momento, sulla piattaforma d'acciaio è rimasto un solo bidone in attesa dell'espletamento del bando che permetterà di ripristinare la dotazione completa.

L'intervento in piazzetta Curiel anticipa infatti una manovra più ampia sul decoro urbano: la fornitura complessiva di 12 nuovi bidoni mascherati in arrivo tramite bando consentirà di uniformare l'arredo urbano e migliorare la gestione del rifiuto organico su tutto il territorio comunale. Nelle prossime settimane l'area sarà monitorata con attenzione per verificare l'efficacia di questa nuova disposizione come deterrente contro l'inciviltà. Invito - dice l'assessore all'ambiente Sonia Boldrini - invito i cittadini alla massima collaborazione per il mantenimento della pulizia e del decoro degli spazi comuni”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa