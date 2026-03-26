La Capannina di Forte dei Marmi riaprirà nell'estate 2027

Riaprirà con l'estate del 2027 La Capannina di Franceschi, storico locale di Forte dei Marmi fondato nel 1929 e acquisito da Giorgio Armani nell'agosto 2025, pochi giorni prima della scomparsa avvenuta nel mese di settembre. Armani sottolineò il legame personale con Forte dei Marmi e il valore simbolico del locale, gestito dal 1977 da Carla Guidi e Gherardo Guidi, storico patron originario di Castelfranco di Sotto, morto nell'ottobre 2024.

Qui Giorgio Armani conobbe Sergio Galeotti, socio fondatore del gruppo Armani oggi impegnato negli interventi di rinnovamento e valorizzazione della struttura. Come spiegato dal gruppo i lavori continueranno per tutto il 2026 in vista, il prossimo anno per la stagione estiva, della riapertura.

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