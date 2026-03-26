Lavori tramvia Firenze, modifiche temporanee alle postazioni di raccolta rifiuti

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Lungarno Cristoforo Colombo e via Minghetti le strade interessate

A causa di lavori per i cantieri della tramvia di Firenze per consentire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza, Plures Alia informa che nei prossimi giorni è prevista la rimozione temporanea della postazione situata in Lungarno Cristoforo Colombo, civico 12/16, angolo via Minghetti per i cantieri della tramvia di Firenze. I cittadini potranno conferire i rifiuti differenziati alle postazioni temporanee ubicate in via di Bellariva e in via Minghetti. Tutti gli spostamenti sono effettuati in accordo con l’amministrazione comunale e con le imprese impegnate nei lavori, con l’obiettivo di garantire la continuità del servizio e ridurre al minimo i disagi per i residenti.

Plures Alia invita i cittadini a utilizzare le postazioni limitrofe durante il periodo dei lavori. Per ulteriori informazioni è a disposizione il servizio del call center di Plures Alia, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 telefonando ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e rete mobile), e consultare Aliapp, la App gratuita per sistemi IOS ed Android, oppure il portale all’indirizzo www.aliaserviziambientali.it.

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