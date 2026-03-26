Lavoro, nuova opportunità per estetiste con Santini Group a Empoli

Santini Group, realtà attiva a Empoli nel settore beauty, ha avviato una nuova selezione per l’inserimento di una estetista con ruolo di Responsabile Tecnica Nails, nell’ambito di un progetto di sviluppo del reparto e potenziamento delle attività formative interne. Si tratta di una figura strategica che opererà tra salone e accademia, con responsabilità sia operative che formative, contribuendo alla crescita del team e dei servizi offerti.

L’inserimento rientra in un più ampio progetto di potenziamento dei servizi e sviluppo dei programmi education. La professionista selezionata avrà il compito di garantire elevati standard qualitativi nei trattamenti nails, coordinare il team di estetiste e contribuire alla crescita delle attività formative, affiancando la direzione nello sviluppo strategico del reparto. Accanto alle attività operative, la figura sarà coinvolta anche nella progettazione e realizzazione di percorsi formativi per estetiste, nella creazione di contenuti tecnici e nel supporto ai progetti di crescita interna delle collaboratrici. Il profilo ricercato è quello di una estetista con esperienza consolidata nel settore nails, con competenze tecniche avanzate (gel, semipermanente, ricostruzione unghie) e capacità di gestione e formazione del team. Costituiscono un valore aggiunto precedenti esperienze in ambito education e certificazioni tecniche. L’inserimento avverrà in un contesto professionale strutturato, con concrete opportunità di crescita, formazione continua e un ruolo attivo nello sviluppo dell’area formativa aziendale. La ricerca è rivolta preferibilmente a candidate residenti a Empoli o nelle zone limitrofe. Come candidarsi

Le candidate interessate possono inviare il proprio Curriculum Vitae e una lettera di presentazione ai seguenti indirizzi:

laura.borrani@isantini.it e in copia a sedalia.palatresi@isantini.it

Oggetto: Responsabile Tecnico Nails – Salone & Accademi

Fonte: Ufficio stampa

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