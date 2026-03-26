L'Use Computer Gross si prepara alla trasferta sul campo di Grantorino

Sulle ali di tre vittorie consecutive, l’Use Computer Gross affronta una trasferta che solo all’apparenza è semplice. La gara in programma sabato sera alle 20.15 sul campo di Grantorino (arbitri Ferrero di Torino e Franceri di Savona) è la classica sfida da prendere con le molle. Da una parte guardi i 6 punti in classifica dei rivali e pensi che possa essere alla portata ma dall’altra c’è una squadra giovane, atletica ed in crescita che quindi merita il massimo rispetto, cosa che traspare dalle parole di coach Luca Valentino.

“Siamo in trasferta contro GranTorino – attacca – una squadra atletica e giovane in totale crescita rispetto al girone d'andata. Basta infatti vedere la vittoria contro Legnaia e le ultime due partite contro Arezzo e Virtus Siena perse con un canestro sulla sirena per capire che dobbiamo prestare la massima attenzione. Quello piemontese, come detto, è un roster giovane e versatile contro il quale sarà importante controllare il ritmo della partita, limitare le palle perse ed essere molto attenti e precisi in transizione difensiva cercando di togliere ai nostri avversari canestri facili in contropiede”.

“Per quanto ci riguarda – conclude - nonostante ancora l'impossibilità di essere al completo, siamo decisi e determinati a voler prendere anche questi due punti in trasferta, consapevoli che dovremo giocare con grande maturità e di squadra”. La partita dovrebbe essere trasmessa in diretta sul canale youtube della società torinese.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

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