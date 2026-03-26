Montaione: aperte le iscrizioni al Nido d’Infanzia 'Il Cerbiatto' per l’anno educativo 2026-2027

Il Comune di Montaione informa che dal 1 al 30 APRILE 2026 vengono raccolte le iscrizioni per l’anno educativo 2026-2027 al Nido d’Infanzia comunale “Il cerbiatto”

I posti a disposizione sono 30 per bambine e bambini da 6 a 36 mesi di età (alcuni sono riservati ai bambini che proseguono dall'anno educativo precedente), dei quali n. 16 a tempo lungo con orario 7.30 - 17.30 e n. 14 a tempo corto con orario 7.30 - 14.30.

La domanda può essere presentata per i bambini nati dal 1° gennaio 2024 e dovrà essere inviata all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza del Municipio n. 1, entro e non oltre il giorno 30 APRILE 2026, mediante una delle seguenti modalità:

- in formato elettronico con firma digitale mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo comune.montaione@postacert.toscana.it;

- in formato cartaceo con firma autografa mediante posta ordinaria o Raccomandata. In tal caso, ai fini del rispetto di presentazione delle domande non fa fede la data del timbro di spedizione ma unicamente la data di ricezione al protocollo generale dell’ente;

- in formato cartaceo con firma autografa mediante consegna al Protocollo Generale del Comune, piano terra – nei giorni dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00.

Il bando completo e il modello per la domanda sono scaricabili dal sito internet del Comune di Montaione www.comune.montaione.fi.it

NIDI GRATIS La Regione Toscana ha confermato anche per l’anno educativo 2026/27 le agevolazioni della Misura NIDI GRATIS a favore delle famiglie. Informazioni e dettagli sul sito della Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis

Inoltre, eventuali contributi pubblici assegnati al Comune di Montaione per il sostegno della frequenza dei servizi per la prima infanzia potranno essere destinati alle famiglie dei bambini ammessi quale contributo per l’abbattimento delle rette per la frequenza, in base alle relative disposizioni.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Stampa

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