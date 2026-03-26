Musica, poesia e impegno civile: a Montespertoli 'Un Monte di Note per la Pace'

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L’evento, dal titolo “Un Monte di Note per la Pace”, rientra nel progetto “La Parola ai Giovani: PACE” ed è a ingresso gratuito

Una serata all’insegna della musica, della poesia e dell’impegno civile è in programma sabato 28 marzo 2026 alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Lorenzo a Montegufoni. L’evento, dal titolo “Un Monte di Note per la Pace”, rientra nel progetto “La Parola ai Giovani: PACE” ed è a ingresso gratuito.

Sul palco La Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi”, diretta dal M° Massimo Annibali, insieme alla voce recitante e al coordinamento artistico di Giovanna M. Carli, affiancata dal soprano Benedetta Corti e dal sax alto di Giovanni Tancredi Tafani.

Protagonisti anche i giovani del territorio di Montespertoli, coinvolti in un progetto che punta a dare spazio alle nuove generazioni e alle loro riflessioni sui temi della pace e della libertà.

Lo spettacolo propone un percorso tra musica e parola, con brani simbolo come Imagine di John Lennon, Blowin’ in the Wind di Bob Dylan, La guerra di Piero di Fabrizio De André, A cosa serve la guerra di Edoardo Bennato, accanto a pagine di Bach e Amazing Grace

L’iniziativa, ideata da Giovanna M. Carli per la Festa della Toscana, mira a unire arte e cittadinanza attiva, trasformando il concerto in un momento di partecipazione e riflessione collettiva.

L' evento è realizzato con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana e con il Patrocinio del Comune di Montespertoli.

Fonte: Ufficio Stampa

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