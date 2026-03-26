Neve blocca bus di pellegrini nel Casentino: salvate 58 persone

Autobus con 58 pellegrini bloccato dalla neve nel Casentino. Intervento dei carabinieri a Chiusi della Verna, passeggeri messi in salvo
Un autobus turistico con a bordo 58 pellegrini è rimasto bloccato dalla neve lungo la Strada Provinciale 60, a circa quattro chilometri dal centro abitato di Chiusi della Verna. Decisivo l’intervento dei carabinieri, che hanno messo in sicurezza tutti i passeggeri senza conseguenze.
Il mezzo, diretto al Santuario Francescano della Verna, trasportava un gruppo proveniente da Sesto Fiorentino, composto in prevalenza da persone anziane, alcune con difficoltà di deambulazione.
Le abbondanti nevicate che hanno interessato i rilievi del Casentino hanno reso impraticabile la carreggiata, impedendo al bus di proseguire il viaggio nonostante i tentativi di intervento con mezzi spazzaneve.
Giunti sul posto, i militari della Compagnia di Bibbiena hanno valutato la situazione, attivando un’operazione di trasferimento in sicurezza. Attraverso un servizio di staffetta con le pattuglie, i pellegrini sono stati evacuati progressivamente dal mezzo.
Alcuni passeggeri sono stati accompagnati anche a braccia fino alle auto di servizio, per poi essere condotti presso il municipio di Chiusi della Verna, dove hanno trovato riparo e assistenza in attesa del miglioramento delle condizioni meteo e della viabilità.
L’intervento si è concluso senza criticità, garantendo la sicurezza di tutti i presenti e confermando l’efficacia del coordinamento nelle operazioni di emergenza
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