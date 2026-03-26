Neve nelle province di Arezzo e Firenze, criticità sulle strade

La Sala di Protezione civile e l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze segnalano nevicate in atto su viabilità di competenza a quote superiori di 700-800 metri. Si registrano mezzi pesanti intraversati nella zona Vallombrosa e Londa Stia (Sp 556). Criticità anche a Passo della Colla e al Muraglione. Sulla Londa Stia gli spalaneve non sono riusciti ancora a operare a causa di alberi caduti sulla strada. Dalle 4 operatori di Protezione civile e Viabilità della Metrocittà alla Consuma dove si è intraversato un mezzo pesante urtato da un'auto. Chiusura sulla Sr 70. Interventi anche della Polizia locale metropolitana.

In provincia di Arezzo i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere un'automobilista e un camion bloccati dalla neve. I pompieri del distaccamento volontari di Pratovecchio sono intervenuti intorno alle 3 circa, nel passo della Consuma per soccorrere una donna che era rimasta bloccata con la propria auto: recuperata è stata accompagnata alla propria abitazione.

Poco dopo la stessa squadra è intervenuta per un camion rimasto bloccato sempre per la neve nella strada della Consuma. I vigili del fuoco hanno liberato la strada mettendo in sicurezza il mezzo pesante in un'area di sosta.

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