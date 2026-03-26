Neve in Toscana, allerta gialla per rischio valanghe

Allerta di codice giallo per rischio valanghe valida per le prossime ore dopo le ultime nevicate che hanno interessato in particolare le Apuane e l'Appennino toscano. L'allerta è stata annunciata dalla Sala operativa unificata della protezione civile regionale in base alle informazioni del Servizio Meteomont dei Cariabinieri Forestali. Si ipotizza una bassa probabilità di valanghe significative ma non si escludono, nell'area interessata, singoli eventi di portata ridotta difficilmente prevedibili.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa