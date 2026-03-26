Neve in Toscana: imbiancati Appennino, Mugello e Casentino

Accumuli fino a 10 centimetri sopra i 700 metri. Fiocchi anche sull’Amiata e sul Monte Capanne all'Elba, miglioramento atteso dal pomeriggio
Torna la neve in Toscana, con precipitazioni che nelle prime ore della giornata hanno interessato diverse aree interne della regione, in particolare l'Appennino settentrionale. Gli accumuli, dai 700-800 metri di altitudine, hanno raggiunto in media i 5-10 centimetri, con valori superiori soprattutto tra Mugello, Alto Mugello e Casentino.
Le nevicate hanno interessato anche la Montagna Pistoiese e alcune zone del Pratese, dove il paesaggio si è risvegliato imbiancato nonostante la fine di marzo. Fiocchi anche più a sud: una leggera coltre ha ricoperto il Monte Amiata, in provincia di Grosseto, mentre una spruzzata di neve è stata segnalata persino sul Monte Capanne, all'Isola d'Elba.
Secondo le previsioni, i fenomeni sono destinati ad attenuarsi nel corso del pomeriggio, con un graduale miglioramento delle condizioni meteo su gran parte della regione.
<< Indietro