Neve in Toscana: imbiancati Appennino, Mugello e Casentino

Torna la neve in Toscana, con precipitazioni che nelle prime ore della giornata hanno interessato diverse aree interne della regione, in particolare l'Appennino settentrionale. Gli accumuli, dai 700-800 metri di altitudine, hanno raggiunto in media i 5-10 centimetri, con valori superiori soprattutto tra Mugello, Alto Mugello e Casentino.

Le nevicate hanno interessato anche la Montagna Pistoiese e alcune zone del Pratese, dove il paesaggio si è risvegliato imbiancato nonostante la fine di marzo. Fiocchi anche più a sud: una leggera coltre ha ricoperto il Monte Amiata, in provincia di Grosseto, mentre una spruzzata di neve è stata segnalata persino sul Monte Capanne, all'Isola d'Elba.

Secondo le previsioni, i fenomeni sono destinati ad attenuarsi nel corso del pomeriggio, con un graduale miglioramento delle condizioni meteo su gran parte della regione.