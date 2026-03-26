Nidi d’infanzia e Spazio gioco a Vinci, dal 1° aprile 2026 al via le iscrizioni

A partire da mercoledì 1° aprile 2026 si apriranno le iscrizioni ai servizi educativi quali il nido d’infanzia “Piccino Picciò” (sede di Vitolini e sede di Spicchio) e allo spazio gioco “Piccoli a Villa Reghini” (Sovigliana) per l’anno educativo 2026/2027.

La domanda di iscrizione potrà essere presentata esclusivamente online, accedendo con SPID oppure con CIE al seguente link: https://so.comune.vinci.fi.it/ServiziDigitali.

Costituisce requisito per l’ammissione l’adempimento degli obblighi vaccinali.

Prima della compilazione della domanda è consigliata la consultazione delle “Norme generali per le iscrizioni e la frequenza al nido d’infanzia comunale “Piccino Picciò” e allo spazio gioco “Piccoli a Villa Reghini”- anno educativo 2026-2027 ”, disponibili al link: https://dgegovpa.it/Vinci/albo/dati/20260040G_01G.PDF oltre ai "Criteri per l'attribuzione di punteggio" di cui al link: https://dgegovpa.it/Vinci/albo/dati/20260040G_02G.PDF.

L'attestazione Isee e/o l'attestazione Legge 104/92 per accedere alle agevolazioni tariffarie comunali dovranno essere presentate contestualmente all’iscrizione o alla riconferma allegandole al modulo.

Le iscrizioni saranno aperte dal 1° aprile fino al 30 aprile 2026; solo per il nido d'infanzia, per i bambini nati dal 1° al 31 maggio 2026, il termine viene posticipato al 31 maggio 2026.

Sempre entro e non oltre il 30 aprile 2026, le famiglie degli utenti attualmente iscritti al nido d’infanzia e allo spazio gioco, dovranno inoltrare, attraverso il portale dei servizi individuali, il modulo per la riconferma.

Per informazioni più dettagliate è possibile consultare il sito del Comune di Vinci nella sezione Servizi - Educazione e Formazione (https://www.comune.vinci.fi.it/servizi-categoria/educazione-e-formazione/). Sarà inoltre possibile contattare l'ufficio scuola telefonando ai numeri 0571933232-933241-933293-933283 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.vinci.fi.it.

Per i non residenti, dopo aver effettuato l’accesso, sarà necessario controllare nella sezione I miei dati se l’indirizzo di residenza è corretto e se sono stati inseriti tutti i componenti del nucleo familiare, altrimenti bisognerà procedere con la modifica e premere il pulsante Salva tutto.

L'amministrazione comunale promuove un incontro informativo sulle novità e le procedure relative alle richieste di riconferma e iscrizione ai servizi educativi comunali. La riunione, presieduta dal sindaco, si terrà lunedì 30 marzo 2026 alle ore 19.15 al secondo piano di Villa Reghini a Sovigliana.

OPEN DAY

Per fornire ai genitori informazioni utili sulle attività e sulle proposte educative e per visitare gli spazi accompagnati dalle educatrici, vengono inoltre organizzati degli open day al nido d'infanzia Piccino Picciò di Vitolini e allo spazio gioco di Villa Reghini.

Al Piccino Picciò di Vitolini gli open day sono disponibili dalle 9.30 alle 10.30 di ogni martedì e giovedì per il periodo dal 31 marzo al 30 aprile 2026 (previo appuntamento da prendere telefonando al numero 0571584392 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00).

Allo spazio gioco di Villa Reghini a Sovigliana gli open day sono disponibili nei giorni 7, 8, 14, 15, 20 e 24 aprile dalle 15.00 alle 19.00 (previo appuntamento da prendere telefonando al numero 0571902292 dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00). Sabato 11 aprile è previsto un open day con ingresso libero e senza appuntamento dalle 10 alle 12.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa