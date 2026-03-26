Torna il grande nuoto con il meeting 'Città di Empoli'

Il grande nuoto torna in città con il Meeting Nazionale “Città di Empoli”: una delle rassegne natatorie più longeve e prestigiose della Toscana. La manifestazione, giunta quest’anno alla sua XXXIII edizione, ritrova dopo alcuni anni di assenza la sua sede storica: la piscina comunale di viale della Olimpiadi a Empoli. L’appuntamento per atleti e appassionati è fissato per i giorni 29, 30 e 31 maggio.

L’edizione 2026 vedrà inoltre, per la prima volta, la collaborazione diretta tra Aquatempra, società che gestisce l'impianto comunale, e la Team Nuoto Toscana Empoli ASD, la società sportiva da sempre organizzatrice dell’evento. Una sinergia che darà maggiore forza e visibilità alla manifestazione: una rassegna che negli anni ha costruito una solida reputazione a livello nazionale, e oggi rappresenta una vetrina di primo piano sia per talenti emergenti sia per atleti di alto livello.

Numerosi i grandi nomi che nelle tante edizioni della manifestazione hanno gareggiato nella piscina olimpionica di Empoli, tra questi: Francesca Fangio e Edoardo Valsecchi, insieme a campioni olimpionici del calibro di Rachele Bruni (argento a Rio 2016), Gabriele Detti (bronzo a Rio 2016), Lorenzo Zazzeri (argento a Tokyo 2020) e l’icona del nuoto italiano Federica Pellegrini.

Il Presiedente di Aquatempra, Filippo Sani: “Riportare il Meeting Nazionale 'Città di Empoli' nella sua sede naturale, la piscina di viale delle Olimpiadi, era un obiettivo che avevo nel cuore fin dall'inizio del mio mandato. In questi mesi, come Aquatempra, abbiamo lavorato con determinazione e in stretta sinergia con l'Amministrazione Comunale e la TNT Empoli per far sì che l’impianto non fosse solo una cornice, ma un vero valore aggiunto per la competizione. Vedere di nuovo le giovani promesse del nuoto italiano tuffarsi nelle nostre corsie è per noi motivo di profondo orgoglio: significa restituire alla città un evento che fa parte della sua identità. Siamo felici di aver fatto la nostra parte per far sì che il grande nuoto potesse finalmente, e ufficialmente, tornare a casa”.

La Presidente T.N.T., Sonia Sireci: "Sono estremamente felice che il nostro storico Meeting torni a casa: è sempre stata la nostra volontà. Colgo l'occasione per ringraziare la nuova amministrazione comunale: il Sindaco Alessio Mantellassi, l'Assessore allo sport Laura Mannucci e il Presidente di Aquatempra Filippo Sani, che ci hanno riaperto le porte di casa per sviluppare questa proficua collaborazione”.

Il Meeting Nazionale “Città di Empoli” ha il patrocinio del Comune di Empoli e della FIN Comitato Regionale Toscano.

Fonte: Aquatempra - Ufficio stampa