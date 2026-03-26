Offese razziste a un'istruttrice di basket, Mazzeo: "Rabbia profonda"

Offese a sfondo razzista provenienti dal pubblico durante una partita di basket, rivolte a una istruttrice. A denunciare l'episodio è il Basket Calcinaia con un comunicato, in relazione a una trasferta di metà marzo. "Al termine dell’incontro, una nostra tesserata, istruttrice del settore minibasket presente in tribuna, è stata vittima di offese a sfondo razzista provenienti dal pubblico. Si tratta di un episodio grave e inaccettabile, contrario ai valori di rispetto e inclusione che la nostra società promuove ogni giorno. La società si è subito attivata con una comunicazione formale alla società ospitante, chiedendo chiarimenti, l’individuazione dei responsabili e l’adozione di provvedimenti adeguati. Prendiamo atto delle scuse ufficiali che ci sono pervenute, ma restiamo rammaricati dal fatto che non siano stati individuati i responsabili dell’accaduto, nonostante la gravità di quanto segnalato. ASD Basket Calcinaia - concludono - condanna con fermezza ogni forma di razzismo e violenza, anche verbale, e rinnova il proprio impegno per un ambiente sportivo sano, rispettoso e inclusivo. Continueremo a tutelare i nostri tesserati e i valori che rappresentiamo, nella convinzione che lo sport debba essere sempre un luogo di rispetto e crescita per tutti".

Sull'episodio è intervenuto anche il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo: "Ho provato un senso di rabbia profonda" appresa la notizia. "Un fatto grave, intollerabile, che colpisce una ragazza che ogni giorno, con impegno e passione, lavora con i più piccoli come istruttrice, trasmettendo attraverso il basket valori fondamentali per la crescita delle nuove generazioni e che offende allo stesso tempo i valori più autentici dello sport: rispetto, inclusione, educazione, convivenza". All'istruttrice Mazzeo ha espresso "vicinanza e piena solidarietà. Il razzismo non è mai accettabile. Non sugli spalti, non nei campi sportivi, non nelle nostre comunità. E non può essere liquidato come un episodio marginale o archiviato nel silenzio". Poi l'invito in Consiglio regionale "per incontrarla, ascoltarla e testimoniarle personalmente la vicinanza delle istituzioni toscane. Perché la nostra regione è sempre stata e sempre sarà terra di rispetto, dignità e inclusione".