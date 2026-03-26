Oltre 330 studenti delle superiori per gli incontri su affettività e sessualità

Con l’appuntamento del 24 marzo all’IIS Valdichiana Chiusi, sono conclusi gli incontri con gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado per le Giornate di Affettività e Sessualità, organizzate dalla Consulta provinciale degli studenti, con la collaborazione dell'Ufficio Provinciale Scolastico e con il contributo della Asl Toscana sud est. Gli altri due sono stati il 19 marzo a Siena, all’Istituto Bandini, e il 20 marzo a Colle Val d’Elsa, al Liceo A. Volta.

Oltre 330 studenti hanno ascoltato i professionisti Asl Tse della UOS Educazione alla salute, della UO Psicologia e dei Consultori delle rispettive Zone Distretto su temi quali: relazioni tossiche, identità di genere, contraccezione, interruzione volontaria gravidanza e malattie sessualmente trasmissibili. Non solo, nei tre incontri è stata illustrata anche l’importanza del Consultorio, sulle modalità di accedervi e sui servizi che offre.

Attraverso un QR code, poi, i presenti hanno potuto interagire con i relatori.

"Abbiamo accolto con estremo favore la proposta di collaborazione rivoltaci dalla Consulta Provinciale degli Studenti e dall'Ufficio Provinciale Scolastico, riconoscendo il valore di una richiesta che partiva direttamente dai bisogni delle nuove generazioni.

Gli incontri hanno voluto superare i confini della tradizionale lezione frontale. Il nostro obiettivo non è stato semplicemente trasmettere nozioni mediche, ma di fornire una "bussola" su temi che toccano da vicino la quotidianità.

«Siamo convinti che "educare" significhi, oggi, fornire ai ragazzi gli strumenti critici necessari per scegliere in piena autonomia e sicurezza, garantendo loro un ascolto privo di giudizio, - commenta la dottoressa Valentina Moscadelli dell’Educazione alla Salute Area Provinciale Senese Asl Tse. - Un ringraziamento particolare va alle figure professionali del Consultorio che hanno messo la propria competenza a disposizione dei ragazzi. L'intervento ha voluto ribadire con forza l’importanza del Consultorio come servizio territoriale fondamentale della Asl: un presidio ad accesso libero e gratuito, pensato per fornire agli adolescenti tutte le risposte di cui hanno bisogno in un ambiente protetto».

«Rispondere a un bisogno reale dei giovani: con questo obiettivo è nato il ciclo di incontri promosso con la Consulta degli studenti, - afferma l’assistente sanitario responsabile Educazione alla salute del Dipartimento delle Professioni tecnico-sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione Aniello Buccino. - Il progetto va a rafforzare il lavoro svolto nelle scuole da educatori professionali, assistenti sanitari ed équipe consultoriali. L'area 'Affettività e sessualità consapevole' rappresenta una delle sei macroaree cardine della Rete delle Scuole che Promuovono Salute; a livello regionale ed aziendale, risulta essere la tematica più richiesta sia dai e dalle docenti sia dai giovani stessi. Il forte interesse è confermato dai numeri: solo nella provincia di Siena, quest'anno, sono stati coinvolti nel percorso di formazione ben 2.324 studenti e studentesse. Un dato che sottolinea l'urgenza di informazione e formazione avvertita non solo all'interno della scuola, ma nell'intera comunità educante»

Fonte: Ausl Toscana Sud Est