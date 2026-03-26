Ordigno bellico trovato con il metal detector a Pisa: intervenuti gli artificieri

Effettuata oggi la bonifica di un ordigno bellico trovato in un terreno agricolo a San Piero a Grado, frazione di Pisa, da un abitante che stava usando un metal detector. Sul posto sono intervenuti gli artificieri del secondo Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, accompagnati dai carabinieri e dal corpo militare della Croce Rossa Italiana che ha garantito l'assistenza sanitaria durante le fasi dell'operazione. Gli artificieri, come spiegato dall'Esercito, hanno verificato che si trattava di una granata d'artiglieria fumogena da 105 mm: effettuate le procedure di sicurezza, hanno provveduto al brillamento in un'area limitrofa.

L'Esercito raccomanda di segnalare l'avvistamento di qualsiasi ordigno, o presunto tale, alle forze dell'ordine e di evitare assolutamente di toccare o muovere il manufatto dal punto dove è stato rinvenuto, poiché gli ordigni bellici vanno considerati sempre altamente pericolosi, nonostante siano trascorsi oltre 80 anni dall'ultimo conflitto mondiale.

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