Campostaggia, grazie alle donazioni un nuovo macchinario per valutare l’ittero del neonato

Grande generosità del nido d’infanzia La Mucca Macchiata di San Gimignano e dell’Associazione Viamaestra Centro Commerciale Naturale di Poggibonsi verso il reparto di Neonatologia e Pediatria dell’ospedale di Campostaggia. Grazie al loro contributo economico, è stato infatti possibile acquistare un nuovo bilirubinomentro per la valutazione della bilirubina sul sangue capillare dei neonati.

Mercoledì 25 marzo il reparto diretto dal dottor Angelo Cardiello ha invitato rappresentanti del nido e dell’Associazione per mostrare loro il nuovo macchinario.

«Abbiamo voluto ringraziare La Mucca Macchiata e Viamaestra per due distinte donazioni che hanno fatto al nostro reparto, - afferma il direttore di Neonatologia e Pediatria di Campostaggia Cardiello, - che abbiamo utilizzato per l'acquisto, in sostituzione del vecchio apparecchio, di un nuovo bilirubinometro. È uno strumento essenziale per un Punto nascita, perché ci consente di diagnosticare e controllare l'ittero del neonato con pochi microlitri di sangue, bastano infatti tre gocce, presi con la puntura del tallone, evitando così il ricorso a prelievi frequenti».

«Il nostro nido d’infanzia ha raccolto la somma, poi interamente donata alla Neonatologia e Pediatria, in occasione della festa per i suoi 20 anni di attività dello scorso ottobre, anche grazie ai nostri amici e alle attività commerciali di zona, - racconta Laura Cesani, rappresentante de La Mucca Macchiata. - Abbiamo motivato e sensibilizzato le famiglie a donare ad una realtà a noi vicina e per qualcosa che ci sta particolarmente a cuore: la salute dei più piccoli».

​«Siamo profondamente orgogliosi di aver destinato alla Neonatologia e Pediatria di Campostaggia i proventi raccolti durante la nostra annuale cena di gala, un appuntamento che per la nostra Associazione rappresenta non solo un momento di festa, ma soprattutto un’occasione concreta di impegno sociale, - le parole della presidente di Viamaestra CCN Laura Martelli. - Questo gesto nasce dalla generosità dei nostri associati e dei tanti cittadini che partecipano all’evento, unendo il cuore commerciale di Poggibonsi all’eccellenza sanitaria del territorio. Il nostro obiettivo era ed è stato trasformare la solidarietà della comunità in un supporto tangibile per i piccoli pazienti e per il personale del reparto, confermando quel legame indissolubile che da sempre unisce la nostra associazione al benessere della Valdelsa».

Fonte: Azienda Usl Toscana sud est - Ufficio stampa