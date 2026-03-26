Peretola, Camera di commercio schierata con Toscana Aeroporti: "Ammodernamento non rinviabile"

"La Camera di commercio ribadisce l’assoluta e non più rinviabile necessità di ammodernare l’aeroporto di Firenze ed è schierata al fianco di Toscana Aeroporti nel difendere i progetti di ampliamento dello scalo contestati da sette ricorsi contrari presentati al Tar".

E’ quanto afferma il presidente della Camera di commercio di Firenze, Massimo Manetti, al termine delle giunta camerale e della consulta delle associazioni, allargata anche alla associazioni di categorie non rappresentate in consiglio, che si è svolta oggi, 26 marzo 2026, presso l’auditorium dell’Ente camerale e alla quale ha partecipato il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai.

"Dal potenziamento dello scalo aeroportuale fiorentino, in sinergia con quello di Pisa, dipende una parte non secondaria dello sviluppo dei traffici turistici, dei viaggi business e quindi la competitività delle imprese del territorio che fondano parte rilevante dei risultati economici sull’export e sul turismo minacciati dalla crisi geopolitica internazionale", è il sentimento della Consulta riassunto da Manetti.

Fonte: Camera di Commercio - Ufficio Stampa