Piombino, 31enne trovato morto nel suo appartamento

Un uomo di 31 anni è stato trovato senza vita oggi nel suo appartamento in centro a Piombino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il medico legale e il magistrato di turno. Gli accertamenti sono in corso ma, secondo quanto emerso da un primo esame esterno, non risulterebbero segni di violenza né di colluttazione o elementi che farebbero ipotizzare il coinvolgimento di terzi. Inoltre l'appartamento sarebbe stato ritrovato in ordine. Nell'abitazione trovati anche due pitbull di proprietà dell'uomo. Proseguono le indagini.