A Vinci sarà lanciata una radiosonda sperimentale in onore di Leonardo

L’Istituto Comprensivo “Vinci” (scuola secondaria di primo grado) e la Sezione ARI Vinci IQ5LV, in collaborazione con il Club UNESCO per Vinci e con il patrocinio del Comune di Vinci, sono lieti di invitare il pubblico al lancio della radiosonda sperimentale “Leonardo I°” previsto per il 15 aprile 2026. L’evento si inserisce nell’ambito delle Manifestazioni Leonardiane 2026 del Comune di Vinci ed è incluso nel programma dell’evento organizzato dalla Casa del Made in Italy di Firenze nell’ambito della Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, promossa dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) in occasione dell’anniversario della nascita del genio vinciano.

Nell’“Anno dell’Ingegno”, tema scelto dal Comune di Vinci per le attività culturali e leonardiane del 2026, l’iniziativa rappresenta un tassello significativo e qualificante, legato allo studio dell’ambiente attraverso le moderne tecniche di radiometeorologia, chiaro esempio di applicazione scientifica interdisciplinare. Nei giorni scorsi si sono svolte due intense giornate di approfondimento, con l’intervento del team della Sezione ARI Vinci sul tema delle radiosonde, che hanno coinvolto gli studenti delle classi terze dell’Istituto Comprensivo Vinci, impegnati nel percorso didattico del progetto “MISSIONE STRATOSFERA – Leonardo I°”. Gli studenti hanno dimostrato grande curiosità, interesse e spirito scientifico, partecipando attivamente a esperimenti, prove pratiche e attività laboratoriali svolte direttamente in classe.

Grazie a queste esperienze, sono diventati parte integrante del progetto, contribuendo al testing finale della strumentazione e dei dispositivi che verranno imbarcati sulla sonda destinata alla salita in stratosfera. Si tratta di una sfida ambiziosa e di grande valore formativo: è infatti la prima volta in Italia che una scuola secondaria di primo grado è direttamente coinvolta nella realizzazione e nel lancio operativo di una radiosonda meteorologica. Il lancio è previsto per mercoledì 15 aprile alle ore 12:20 (in caso di condizioni non favorevoli la seconda finestra di lancio è prevista per la domenica 19 aprile). Il sito di lancio sarà allestito a Vinci, in un’area messa a disposizione dall’Amministrazione comunale (presso Via Piagge 3, Vinci), alla presenza delle autorità locali. L’evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube dell’Istituto Comprensivo Vinci, dove gli stessi studenti realizzeranno interviste e contributi dal vivo.

Il progetto, già inserito nelle Manifestazioni Leonardiane 2026, è stato inoltre riconosciuto tra gli eventi ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che sarà rappresentato da propri delegati presenti sul posto. Il significativo impegno della Sezione ARI Vinci IQ5LV, ideatrice e promotrice del progetto, ha riguardato ogni aspetto tecnico e procedurale — dalla sensoristica alla telemetria, dalla preparazione della sonda alla formazione scientifica degli studenti — ed è stato rivolto in particolare ai ragazzi, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto di collaborazione costruito negli anni tra l’associazione e l’Istituto Comprensivo “Vinci”. Un’iniziativa che unisce scienza, territorio e ingegno, rendendo protagonisti gli studenti e offrendo alla comunità un’occasione unica per celebrare lo spirito innovativo che da sempre caratterizza Vinci e il suo patrimonio culturale.

Fonte: ARI Vinci IQ5LV