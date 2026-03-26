Rapina con collo di bottiglia a Barga: arrestato 27enne dopo la fuga

Momenti di tensione nel centro di Barga, dove nel tardo pomeriggio di ieri si è consumata una rapina ai danni di un lavoratore. Un uomo è stato aggredito da un malvivente armato di un collo di bottiglia rotto, utilizzato per minacciare la consegna del portafoglio.

L’episodio è avvenuto intorno alle 17:30, quando la vittima, un cittadino tunisino incensurato impiegato come cameriere nella zona, era appena salita a bordo della propria auto. Nonostante la minaccia, l’uomo ha reagito riuscendo a trattenere il portafoglio, mentre il rapinatore è riuscito a sottrargli il cellulare prima di darsi alla fuga a piedi.

Immediata la segnalazione ai carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, che hanno attivato un dispositivo di controllo del territorio, facendo convergere più pattuglie nell’area. La zona è stata rapidamente cinturata, consentendo l’avvio delle ricerche del sospetto.

Determinante si è rivelata l’attività dell’aliquota Radiomobile, che, grazie a una descrizione dettagliata fornita dalla vittima, è riuscita a individuare e fermare il presunto responsabile. Si tratta di un 27enne di origine marocchina, con precedenti di polizia e senza fissa dimora in Italia.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Lucca, su disposizione del pubblico ministero di turno.

Notizie correlate