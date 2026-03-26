Ruba una birra e aggredisce la direttrice del supermercato: arrestato 57enne

Furto degenerato in violenza nel centro storico di Firenze, dove un uomo di 57 anni è stato arrestato con l’accusa di rapina dopo aver aggredito la direttrice di un supermercato.

L’episodio è avvenuto il 24 marzo in un punto vendita di via Santa Caterina da Siena. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, cittadino tunisino già noto alle forze dell’ordine, aveva sottratto una bottiglia di birra dagli scaffali tentando poi la fuga.

Nel tentativo di fermarlo, la direttrice del supermercato è stata aggredita e spinta a terra. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di due carabinieri liberi dal servizio, presenti nelle vicinanze, che sono intervenuti immediatamente bloccando l’aggressore.

L’uomo è stato arrestato in flagranza. Il tribunale di Firenze ha successivamente convalidato il provvedimento, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.