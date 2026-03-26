San Miniato celebra l’80° anniversario del primo consiglio comunale

Il Comune di San Miniato celebra un’importante ricorrenza della propria storia istituzionale e democratica: l’80° anniversario del primo consiglio comunale nato dalle libere elezioni del dopoguerra, tenutosi il 30 marzo 1946. Per l’occasione è in programma una cerimonia pubblica che si terrà sabato 28 marzo 2026 alle 10:00, nella Sala del Consiglio del Palazzo Comunale. L’iniziativa rappresenta un momento di riflessione e memoria collettiva, volto a valorizzare i principi di partecipazione, rappresentanza e democrazia che hanno segnato la rinascita del Paese nel secondo dopoguerra. Nel corso della mattinata saranno inoltre celebrate tutte le amministratrici dal 1946 ad oggi, protagoniste del percorso di crescita civile e istituzionale della comunità sanminiatese. Sono invitati a partecipare tutti i consiglieri comunali, di ieri e di oggi, insieme alla cittadinanza. Dopo i saluti del presidente del consiglio comunale Matteo Betti e quelli del sindaco Simone Giglioli, interverrà la professoressa Simonetta Soldani, ordinaria di storia contemporanea all’Università di Firenze. A conclusione della cerimonia, ai partecipanti verranno donati un omaggio floreale, una pergamena commemorativa e un inserto contenente una riproduzione della prima delibera consiliare del 30 marzo 1946, esposta per l’occasione proprio nella Sala consiliare, sotto la supervisione dell’archivista comunale Laura Guiducci.

«Celebrare questo anniversario significa rendere omaggio a chi, con responsabilità e impegno, ha contribuito a costruire le basi della nostra democrazia locale – dichiara il presidente del consiglio comunale, Matteo Betti –. È anche un’occasione per riaffermare il valore delle istituzioni e della partecipazione, coinvolgendo tutte le persone che, nel tempo, hanno ricoperto il ruolo di consigliere comunale. In questo contesto, assume un significato particolare il riconoscimento dedicato alle donne amministratrici, protagoniste di un percorso di impegno e presenza sempre più rilevante nella vita pubblica della nostra comunità».

«L’80° anniversario del primo consiglio comunale rappresenta un momento di grande significato per San Miniato – afferma il sindaco Simone Giglioli –. Ricordare quel passaggio storico vuol dire riconoscere le radici della nostra comunità democratica e guardare al futuro con consapevolezza, valorizzando il contributo di tutte e tutti coloro che si sono impegnati per il bene comune. Il premio alle donne amministratrici dal 1946 ad oggi è un segno concreto di gratitudine e attenzione verso il ruolo fondamentale che hanno avuto e continuano ad avere nella crescita della nostra città».

L’amministrazione comunale invita tutti i consiglieri e la cittadinanza a partecipare numerosa a questo importante momento di condivisione e memoria.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di San Miniato

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