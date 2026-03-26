Schiacciato dal trattore in un campo a Lucca: 35enne in gravi condizioni

Grave incidente sul lavoro nelle campagne lucchesi. Un uomo di 35 anni è stato ricoverato in condizioni critiche dopo essere stato travolto e schiacciato dal proprio mezzo agricolo mentre operava in un terreno nella frazione di San Quirico di Moriano.

Secondo le prime informazioni, l’uomo stava lavorando nei campi quando, per cause in corso di accertamento, è rimasto coinvolto nell’incidente con il trattore. Le conseguenze sono state particolarmente serie: ha riportato traumi da schiacciamento al bacino e agli arti inferiori.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari della Croce Verde e l’elisoccorso Pegaso, che ha provveduto al trasferimento d’urgenza all’ospedale Cisanello di Pisa, dove il 35enne è attualmente ricoverato in gravi condizioni.

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