Scoperto deposito di armi e droga a Vernio: sequestrati 30mila euro

Cronaca Vernio
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Scoperto a Vernio un deposito di armi, munizioni e droga. Sequestrati anche 30mila euro. Indagini su legami con la criminalità organizzata

Un deposito di armi, munizioni e droga è stato scoperto dalla polizia in provincia di Prato, nel comune di Vernio. Il materiale era nella disponibilità di un uomo di 43 anni, cittadino albanese, irregolare sul territorio italiano, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a detenzione domiciliare per altri reati.

Nel corso dell’operazione, la squadra mobile ha sequestrato due pistole Beretta (calibro 7,65 e 9 mm), una scacciacani replica di Beretta calibro 9, un revolver e una pistola a salve marca Bruni, replica di una Glock, oltre a 75 cartucce per armi comuni da sparo.

All’interno dell’abitazione, situata in località Sant’Ippolito, sono stati trovati anche 30.000 euro in contanti, suddivisi in mazzette con banconote di vario taglio.

Secondo la Procura di Prato, il quadro investigativo rimanda a scenari più ampi: "contesto riporta a criminalità organizzata". Inoltre, viene sottolineato che "le armi sono funzionali ad azioni dirette ad attentare all'incolumità" e che "il denaro appare frutto di vendita di armi e di stupefacenti".

Al momento del blitz, nell’abitazione era presente anche una donna di 42 anni, cittadina romena. Le indagini sono in corso per chiarire la provenienza del materiale e eventuali collegamenti con reti criminali strutturate

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