Sequestrati 8 quintali di prodotti ittici in Toscana: ristorante chiuso e sanzioni da migliaia di euro

Oltre 8 quintali di prodotti ittici sono stati sequestrati in Toscana nel corso di controlli della Direzione marittima di Livorno della Guardia Costiera a tutela della risorsa ittica e della sicurezza dei consumatori.

Un ristorante etnico nel territorio senese è stato chiuso per gravi carenze igienico-sanitarie: cucina e attrezzature in stato di degrado, ambienti sporchi e mal mantenuti, prodotti ittici – freschi e congelati – conservati in modo non idoneo e, in alcuni casi, privi di tracciabilità. Ai gestori sono state contestate violazioni amministrative per un importo pari a 1.500 euro.

In provincia di Arezzo, circa 500 chilogrammi di prodotti ittici preconfezionati sono stati sequestrati perché etichettati con denominazioni di specie diverse rispetto a quelle reali, configurando un possibile inganno per i consumatori. Durante i controlli in mare sono stati sequestrati circa 400 ricci di mare pescati oltre i limiti consentiti e verosimilmente destinati al commercio illegale, con sanzioni complessive per 2.000 euro.

Gli ispettori pesca hanno poi esteso le verifiche a numerosi servizi di ristorazione, riscontrando irregolarità sulla documentazione di tracciabilità, che hanno portato al sequestro amministrativo di ulteriori 300 chili di prodotti ittici di dubbia provenienza. L’attività conferma l’impegno della Guardia Costiera Toscana nel garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle norme sul commercio e sulla pesca.

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