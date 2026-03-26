Sequestrati 5,5 chili di marijuana e hashish a Siena: arrestato 25enne

La Guardia di Finanza di Siena ha sequestrato complessivamente 5,5 chili tra marijuana e hashish, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi e 2.100 euro in contanti, arrestando un giovane di 25 anni.
L’operazione, spiegano le Fiamme Gialle, è nata dal monitoraggio di pacchi spediti tramite corriere a destinatari fittizi e ritirati presso esercizi commerciali senza necessità di identificazione, ma solo tramite codice di spedizione. Un sistema che consente a mittente e destinatario, entrambi sotto falso nome, di seguire la consegna evitando controlli e mantenendo ignari sia il corriere sia i gestori dei punti di ritiro.
Dopo aver accertato la natura fittizia del destinatario, i militari hanno effettuato appostamenti per due giorni presso il punto di ritiro. Il pacco sospetto è stato infine ritirato da un giovane, che ha dichiarato di non conoscerne il contenuto e di agire per conto di un’altra persona, un 27enne, il cui nome non corrispondeva a quello indicato sulla spedizione.
All’interno del plico sono state trovate quattro confezioni di sostanza stupefacente. Le successive perquisizioni, estese all’abitazione del 25enne e a un altro immobile nella sua disponibilità, hanno permesso di rinvenire ulteriore droga, materiale per il confezionamento, denaro contante, il passaporto della persona per cui era stato effettuato il ritiro e numerose schede telefoniche.
Il giovane è stato arrestato in flagranza con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Il giudice ha disposto per lui la misura degli arresti domiciliari nella regione di provenienza.
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