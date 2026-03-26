Sicurezza, FdI Vinci: "Sovigliana e Spicchio non vanno lasciate sole"

I nuovi episodi che hanno colpito Sovigliana riportano al centro una questione che Fratelli d’Italia Vinci segnala da tempo: nelle frazioni del nostro territorio il tema della sicurezza non può più essere affrontato con superficialità, né ridotto a una somma di fatti isolati.

Il furto avvenuto ai danni di un’attività commerciale appena inaugurata a Sovigliana non è soltanto un fatto penalmente rilevante. È un colpo che colpisce il lavoro, la serenità di chi investe, la fiducia di chi ogni giorno tiene aperto un negozio, un pubblico esercizio, un’attività. Ed è un episodio che si inserisce in un contesto già segnato, negli ultimi mesi, da furti, danneggiamenti, segnalazioni di degrado, spaccate, schiamazzi e atti vandalici tra Sovigliana e Spicchio.

A preoccupare ulteriormente sono anche le voci, tutte da verificare con la massima attenzione, relative a una grave aggressione avvenuta in via Giusti a Spicchio ai danni di due donne, una delle quali anziana, rapinate in orario serale da due uomini incappucciati. Un’altra segnalazione, anch’essa da confermare, parla inoltre di due donne rapinate nella zona del cimitero di Sovigliana. Su questi episodi serve prudenza, ma serve anche rapidità negli accertamenti. Perché quando emergono notizie di questo tipo, che riguardano possibili aggressioni a donne nelle ore serali, il dovere delle istituzioni è fare immediatamente chiarezza e rafforzare ogni misura di tutela.

“Il problema – dichiara Manuela Mussetti, coordinatrice e consigliera comunale di Fratelli d’Italia Vinci – è che a Sovigliana e Spicchio si sta consolidando un clima di insicurezza che i cittadini avvertono in modo sempre più forte. Non si tratta più solo del singolo episodio, ma della ripetizione di fatti che colpiscono attività, auto, spazi pubblici e, secondo quanto viene segnalato, perfino persone in strada. Questo non è accettabile”.

“Non servono rassicurazioni generiche – prosegue Mussetti – ma un cambio di passo concreto. Occorre rafforzare i controlli serali e notturni, verificare lo stato reale dei sistemi di videosorveglianza annunciati, aumentare il coordinamento tra forze dell’ordine, Polizia Locale e amministrazione, e aprire un confronto serio con la Prefettura sul quadro della sicurezza a Vinci, con particolare attenzione alle frazioni di Sovigliana e Spicchio”.

Per Fratelli d’Italia il tema non può essere affrontato soltanto sul piano delle statistiche generali. La sicurezza si misura anche nella vita quotidiana delle persone: nella libertà di una donna di camminare senza paura, nella serenità di un anziano, nella tranquillità di un commerciante che non deve temere ogni notte per la propria attività.

“I cittadini – conclude Mussetti – non chiedono propaganda né allarmismi. Chiedono una cosa molto più semplice: poter vivere il proprio territorio senza sentirsi esposti, vulnerabili o lasciati soli. Sovigliana e Spicchio meritano attenzione, presenza e risposte vere. E noi continueremo a chiederle con fermezza”.

“Abbiamo presentato oggi una mozione che verrà discussa al Consiglio del 31 marzo per chiedere misure immediate e concrete: +60% di telecamere entro 24 mesi, presidio con vigilanza privata davanti a scuole e aree gioco, lettura targhe e visione notturna, integrazione diretta con Carabinieri e Polizia. Basta con gli approcci morbidi e il buonismo che hanno creato questo clima di impunità. Vinci e le sue frazioni hanno diritto alla legalità, non alle chiacchiere. O si cambia rotta ora, con il pugno duro contro il degrado e la microcriminalità, o saremo costretti a denunciare ogni giorno l’inerzia di chi governa. I cittadini non sono più disposti ad attendere.”

Alessandro Scipioni

Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia – Capogruppo in Città Metropolitana di Firenze

FdI Vinci

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