Sigfrido Ranucci ad Abbadia San Salvatore con lo spettacolo Diario di un trapezista

Abbadia San Salvatore si prepara ad accogliere uno dei volti più autorevoli del giornalismo italiano: Sigfrido Ranucci sarà protagonista al Cinema Teatro Amiata, Amiata, lunedì 25 maggio ore 21.00, con lo spettacolo teatrale Diario di un trapezista, un racconto intenso e personale che porta sul palco il dietro le quinte del lavoro giornalistico e delle grandi inchieste.

Giornalista d’inchiesta, autore e conduttore della trasmissione Report su Rai 3, Sigfrido Ranucci è da anni impegnato nel racconto dei grandi temi dell’attualità, distinguendosi per rigore, indipendenza e capacità di portare alla luce vicende di rilevanza nazionale e internazionale.

“Portare ad Abbadia San Salvatore una figura come Sigfrido Ranucci significa offrire alla nostra comunità un’occasione importante di riflessione e approfondimento – dichiarano il sindaco Niccolò Volpini e l’assessora alla cultura Francesca Mariottini –. Questo spettacolo unisce teatro e impegno civile, raccontando il valore delle scelte, della verità e della responsabilità. È una proposta culturale di grande qualità che conferma il percorso intrapreso per rendere il nostro teatro sempre più vivo e capace di dialogare con il presente.”

Lo spettacolo propone un viaggio nella dimensione più intima e meno conosciuta del giornalista, tra scelte decisive, incontri determinanti e storie che hanno segnato profondamente il suo percorso umano e professionale. Una narrazione che intreccia esperienze di vita e grandi vicende investigative, offrendo al pubblico uno sguardo originale su ciò che accade oltre la telecamera e dietro le notizie.

La prevendita dei biglietti aprirà lunedì 30 marzo.

Informazioni e biglietti

Costo: da €20 a €27 (in base al settore)

Prevendita:

tutti i giorni, ore 17.30 – 19.00

Cinema Teatro Amiata

Via Matteotti, 8 – Abbadia San Salvatore

0577 778798

338 1452299 – 338 2765356

cinemateatro.amiata@email.it

Fonte: Ufficio Stampa

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