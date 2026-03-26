Sigfrido Ranucci ad Abbadia San Salvatore con lo spettacolo Diario di un trapezista

Sigfrido Ranucci sarà protagonista al Cinema Teatro Amiata con lo spettacolo teatrale Diario di un trapezista
Abbadia San Salvatore si prepara ad accogliere uno dei volti più autorevoli del giornalismo italiano: Sigfrido Ranucci sarà protagonista al Cinema Teatro Amiata, Amiata, lunedì 25 maggio ore 21.00, con lo spettacolo teatrale Diario di un trapezista, un racconto intenso e personale che porta sul palco il dietro le quinte del lavoro giornalistico e delle grandi inchieste.
Giornalista d’inchiesta, autore e conduttore della trasmissione Report su Rai 3, Sigfrido Ranucci è da anni impegnato nel racconto dei grandi temi dell’attualità, distinguendosi per rigore, indipendenza e capacità di portare alla luce vicende di rilevanza nazionale e internazionale.
“Portare ad Abbadia San Salvatore una figura come Sigfrido Ranucci significa offrire alla nostra comunità un’occasione importante di riflessione e approfondimento – dichiarano il sindaco Niccolò Volpini e l’assessora alla cultura Francesca Mariottini –. Questo spettacolo unisce teatro e impegno civile, raccontando il valore delle scelte, della verità e della responsabilità. È una proposta culturale di grande qualità che conferma il percorso intrapreso per rendere il nostro teatro sempre più vivo e capace di dialogare con il presente.”
Lo spettacolo propone un viaggio nella dimensione più intima e meno conosciuta del giornalista, tra scelte decisive, incontri determinanti e storie che hanno segnato profondamente il suo percorso umano e professionale. Una narrazione che intreccia esperienze di vita e grandi vicende investigative, offrendo al pubblico uno sguardo originale su ciò che accade oltre la telecamera e dietro le notizie.
La prevendita dei biglietti aprirà lunedì 30 marzo.
Informazioni e biglietti
Costo: da €20 a €27 (in base al settore)
Prevendita:
tutti i giorni, ore 17.30 – 19.00
Cinema Teatro Amiata
Via Matteotti, 8 – Abbadia San Salvatore
0577 778798
338 1452299 – 338 2765356
cinemateatro.amiata@email.it
Fonte: Ufficio Stampa
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