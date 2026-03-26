Spaccio in Oltrarno, pusher in bici arrestato con hashish e cocaina

Proseguono i controlli antidroga nell’area dell’Oltrarno, dove nella notte del 25 marzo i carabinieri hanno arrestato un uomo sorpreso con diverse dosi di stupefacenti pronte per lo spaccio.

Il 37enne, cittadino marocchino, è stato intercettato in piazza dei Nerli mentre si muoveva in bicicletta. Alla vista della pattuglia ha tentato di allontanarsi con fare sospetto, cercando di evitare il controllo.

Raggiunto e bloccato dai militari del Nucleo Radiomobile, è stato sottoposto a perquisizione personale. Durante le verifiche sono state rinvenute e sequestrate due dosi di hashish (5,4 grammi) e due dosi di cocaina (5,5 grammi), oltre a circa 350 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato. Il tribunale di Firenze ha convalidato il provvedimento, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.